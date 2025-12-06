SIR in UP: एसआईआर में ढाई लाख मतदाता की तलाश, 11 दिसंबर तक जमा करना होगा गणना फॉर्म

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में जिला निर्वाचन कार्यालय को अब लगभग तीन लाख गायब मतदाताओं की तलाश है। पुनरीक्षण के दौरान घर पर नहीं मिले मतदाताओं की गहन जांच करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ समेत अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुनरीक्षण लगभग शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया गया है। पंजीकृत लगभग 18 लाख 70 हजार मतदाताओं के सापेक्ष साढ़े 16 लाख मतदाताओं का एसआईआर प्रपत्र भरवाकर ऑनलाइन कर दिया गया है। करीब 2.20 लाख मतदाता ने अपना एसआईआर फार्म नहीं भरा है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त मतदाताओं ने अपना फार्म भरा ही नहीं है। ऐसे मतदाताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय से नोटिस जारी किया जाएगा। पलायित हुए मतदाताओं से अपने निवास करने वाले स्थान की जानकारी मांगी गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ल ने बताया कि आगामी 11 दिसंबर तक इन मतदाताओं द्वारा सूचना देने का इंतजार किया जाएगा। तत्पश्चात इनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। लगभग ढाई लाख वोटरों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग भी नहीं हुई है।

उक्त दोनों प्रकार के मतदाताओं को आगामी 11 दिसंबर तक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा की स्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय से नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें मतदाता से उनका नाम जोड़ने संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाएगा। 2025 और 2003 की मतदाता सूची से अभी तक मिलान कर चुके मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी।

आगामी 12 दिसंबर को जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दोपहर 12 बजे समस्त बीएलओ तथा बीएलए की बैठक की जाएगी। यहां एसआईआर फार्म नहीं मिलने तथा मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं की सूची बीएलओ और बीएलए के समक्ष रखी जाएगी। बैठक में हुई चर्चा जिला मुख्यालय के मुलायम भवन पर एसआईआर को लेकर सपा की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जंगबहादुर यादव ने की। बैठक में एसआईआर के दोनों जिला प्रभारी सांसद लालजी वर्मा व पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव मौजूद रहे।