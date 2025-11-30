SIR in UP: एसआईआर अभियान की डेट बढ़ने से BLO को मिला पर्याप्त समय, जिले में 77 प्रतिशत फॉर्म एप पर अपलोड

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में शत-प्रतिशत मतदाताओं को लेकर छुट्टी के दिन स्कूल समेत सरकारी कार्यालय खुले रहे। अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईआर करने में कर्मियों ने ताकत झोंकी है। अभी तक 77 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र ऑनलाइन किए गए हैं। विधानसभवार प्रगति में सबसे टांडा आगे है। रविवार को अवकाश होने के बाद भी अधिकारी और कर्मचारी एसआईआर को पूर्ण करने के लिए गांवों में डेरा डाले रहे।

रविवार को दोपहर दो बजे तक कुल 14,44,155 (77.20 प्रतिशत) गणना प्रपत्रों को बीएलओ ने एप से डिजिटाइज्ड कर चुके हैं। जानकारी देते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी रंजीत सिंह ने बताया कि एसआईआर सभी विधान सभाओं में तीव्र गति से चल रहा है।

आयोग के निर्देश पर एसआईआर चार दिसंबर को समाप्त होना था, लेकिन अब इस विशेष अभियान को बढ़ाकर आगामी 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। रविवार को सभी बीएलओ ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अभियान को आगे बढ़ाया, इससे अब लक्ष्य जल्द ही पूर्ण होने की उम्मीद है।

न्याय पंचायत नरवा पितांबरपुर, कीनूपुर चांदपुर आदि गांवों में अभियान चलाया गया। 1870776 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के साथ ही 14,44,155 गणना प्रपत्र बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज किया जा चुका है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे हुए समस्त बीएलओ एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को मतदाताओं से गणना प्रपत्र को प्राप्त करने के साथ ही उसके डिजिटलाइजेशन के कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया है।