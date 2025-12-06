Language
    श्रवण मेला में उमड़ी मेलार्थियों की भीड़, मंदिरों में जयकारे से गूंज उठा धाम

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    श्रावण मेला में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे पूरा देवघर बोल बम के नारों से गूंज उठा। दूर-दूर से आए भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए कतार मे ...और पढ़ें

    श्रवण मेला में उमड़ी मेलार्थियों की भीड़।

    संवाद सूत्र, भीटी। श्रवण धाम मेले में तीसरे दिन मेलार्थियों की भीड़ उमड़ने से मेला शबाब पर दिखा। मेलार्थियों के चेहरों पर तैरते उत्साह से मेले की रंगत देखते ही बन रही थी। मंदिरों से उठती जयकारे की सामूहिक ध्वनि, पूजा-पाठ, भक्ति गीत से संगम तट पर आस्था की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही थी। लोगों ने परिवार संग मेले में पहुंचकर भरपूर आनंद उठाया।

    सामानों की रिकॉर्ड बिक्री से दुकानदारों के भी चेहरे खिल उठे। चारों तरफ भीड़ से मेला अपनी पूरी रंगत में दिखा। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। बच्चे, युवक-युवतियां सर्कस, ड्रैगन, ब्रेकडांस, नाव झूला का आनंद लेने के लिए उतावले थे।

    महिलाएं श्रृंगार व घरेलू सामान की खरीदारी में व्यस्त रहीं। गुड़ही जलेबी, छोला, बुनिया, खजला को हर किसी ने चखा। लोगों ने तरह-तरह के लजीज व्यंजनों का आनंद लिया। पूरा मेला परिसर मेलार्थियों से भरा रहा।

    झूले, सर्कस, जादू समेत सभी जरूरी सामानों की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। मेले में सजी दुकानों में लोगों की जरूरत का लगभग हर सामान उपलब्ध था। 10 बजते ही ग्रामीण क्षेत्र से लोग टोली में मेला में पहुंचने लगे। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। दुकानदार भी अपनी दुकानों को भोर में ही सजा लिया।

    स्थिति यह रही कि तिल रखने तक की जगह नहीं थी। इसमें आफर वाले सामानों की खूब बिक्री हुई। मेला से लौटते समय लोग खजला लेना नहीं भूले। देर रात तक लोग मेला का आनंद लेते रहे। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रही। इस दौरान पुलिस ने शरारती तत्वों का सबक भी सिखाया।

    लजीज व्यंजनों के स्टोलों पर रही भीड़

    मेले में लगी खान-पान की दुकानों पर दिनभर भीड़ उमड़ी रही। लोग लजीज व्यंजनों के स्टालों पर चटकारे लेते दिखे। इससे दुकानदारों की चांदी रही। भीड़ उमड़ने के कारण मेले में बैठने की जगह नहीं थी। लोगों ने जलेबी, छोला, मूंगफली के साथ चाइनीज, साउथ इंडियन व्यंजन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पावभाजी, डोसा और उप्पम महिलाओं की पहली पसंद बनी रही।

    मनमाफिक झूले का पूरा किया शौक

    तेज स्वर में बजते लाउडस्पीकर, स्टेज पर थिरकते कलाकार, रंगे-पुते जोकर, जगह-जगह लगे हैरतंगेज कारनामों वाले आकर्षक पोस्टर हर किसी को अपनी ओर खींच रहे थे। हर उम्र के लोग गुब्बारों पर निशानेबाजी, मनमाफिक झूले का शौक पूरा करते दिखे। संगम तट पर लगे घूमते सेल्फी प्वाइंट व मनचाहे वेश में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी रही।

    खूब बिके घरेलू सामान

    घरेलू जरूरत की तमाम दुकानें सजी थीं। इन पर कैंची, छलनी, चिमटा, बाल्टी, कप प्लेट, ट्रे, कृषि यंत्रों, तख्त, स्टूल समेत अन्य फर्नीचर खूब बिके। कंधों, ठेलों, ई-रिक्सा, बाइक पर सामान लादकर घर जाते मेलार्थी उत्साह के प्रमाण बने रहे। सुबह से शाम तक लोग खरीदे गए सामानों को ढोते रहे।

    मेलार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी चिन्हित स्थानों पर पुलिस, पीएसी बल व अग्निशमनकर्मियों की टीम लगाई गई है। मेला शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से चल रहा है। -हरेंद्र कुमार, एएसपी।