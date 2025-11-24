SIR में सहयोग करने की जगह ब्लॉक मुख्यालय में घूमता दिखा सफाईकर्मी, DPRO ने कर दी बड़ी कार्रवाई

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में लापरवाही किए जाने से सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में बीएलओ के सहयोग को सफाई कर्मियों को निर्देशित किया गया है। सफाईकर्मियों को गणना प्रपत्र वितरण, संकलन व फीडिंग में सहयोग किए जाने का दायित्व दिया गया है।

भीटी के एडीओ पंचायत प्रभात सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत मानिकपुर के राजस्व गांव सिवरा में तैनात सफाईकर्मी सर्वेश कुमार सिंह शासन व प्रशासन के महत्वपूर्ण उक्त कार्यों में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। आदेश के विपरीत अनाधिकृत रूप से ब्लॉक मुख्यालय में घूमते मिले।

उच्चाधिकारियों की आदेशों की अवहेलना के संग कर्मचारी आचरण निमयावली के विपरीत कार्य करने के दोषी जाए जाने पर डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने उक्त सफाई कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित करते हुए तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया है।