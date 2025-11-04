Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबेडकरनगर में परिवहन निगम की बस में लगी आग, चालक-परिचालक समेत यात्री तुरंत नीचे उतरे

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में कुर्की बाजार और बरियावन बाजार के बीच अकबरपुर डिपो की रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस अकबरपुर से आजमगढ़ होते हुए मऊ जा रही थी। चालक और परिचालक ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। परिवहन निगम के अकबरपुर डिपो की बस में चलते-चलते अचानक धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को कनारे खड़ा किया और परिचालक ने यात्रियों को सकुशल नीचे उतार लिया। बस में सवार चालक व परिचालक के अलावा सभी नौ यात्री सुरक्षित हैं। हादसा अकबरपुर-बसखारी मार्ग पर कुर्की बाजार से बरियावन बाजार के बीच आदिपुर गांव के पास हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अकबरपुर डिपो की रोडवेज बस संख्या UP-45-T-5697 मंगलवार को आजमगढ़ जनपद से सवारियां लेकर अकबरपुर डिपो आ रही थी। सम्मनपुर थाना के आदिपुर गांव के निकट पहुंचते बस में खट की आवास के साथ धुंआ निकलने लगा। यह देखकर चालक रामपाल ने बस सड़क के किनारे खड़ी कर दी।

    चालक व परिचालक कुछ भी समझ पाते इससे पहले आग की लपटें निकलने लगी। आनन-फानन यात्रियों को नीचे उतारा गया। हालांकि कुछ यात्रियों का समान बस में छूट गया और आग में जलकर राख हो गया। अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले पूरी बस जल गई। सीओ सदर नीतिश तिवारी ने बताया कि बस में लगी आग बुझा ली गई है। सभी यात्रियों समेत चालक-परिचालक सुरक्षित हैं।

    नौ यात्री से सवार

    आजमगढ़ से दोपहर करीब 12 बजे चली इस बस में काफी यात्री सवार थे, हालांकि बीच में वह उतरते गए। वहीं मौके पर एक पासधारक समेत कुल नौ यात्री सवार थे। इसमें चार बच्चे भी थे। अपराह्न करीब 2.10 मिनट पर बस के आदीपुर गांव के पास आते ही आग लग गई। धुआं उठता देख बस में बैठी सवारियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर 112 पुलिस टीम पहुंच गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों संग अग्निशनम दल के कर्मियों ने आग बुझा दिया।


    राहगीरों ने देखी बस में आग

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवे से गुजर रहे राहगीरों ने आग लगने की सूचना रोडवेज बस चालक को दी। चालक रामपाल यादव व महिला परिचालक पुष्पा चालक ने बस को सड़क किनारे लगा दिया। बस से बाहर निकलने के लिए यात्रियों ने राहगीरों की मदद ली और शीशे की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। अकबरपुर डिपो के क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक कुंवर हरिओम श्रीवास्तव भी रोडवेज कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि बस में शार्टसर्किट से आग लगी है। चालक-परिचालक संग यात्री सुरक्षित हैं।

    नीलामी की कगार पर थी बस

    आजमगढ़ से यात्रियों को लेकर आते समय आग का गोला बनी यह बस 26 अक्टूबर 2016 में पंजीकृत हुई थी। परिवहन विभाग के अभिलेखों के अनुसार आगामी 26 अक्टूबर 2026 तक इसका फिटनेस भी वैध बताया गया है। हालांकि नौ वर्ष की आयु पूर्ण करने संग नौ लाख किलोमीटर से अधिक बस चल चुकी है।