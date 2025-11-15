बैंक का कर्मचारी बताकर रिटायर्ड सैन्यकर्मी से ठगी, खाते से उड़ाए 3.50 लाख रुपये
अंबेडकरनगर में एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी को बैंक कर्मचारी बनकर ठगों ने 3.50 लाख रुपये की ठगी की। साइबर अपराधियों ने फोन करके खाते से पैसे उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
संवाद सूत्र, भीटी। स्टेट बैंक का कर्मचारी बताकर साइबर अपराधी ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर करीब साढ़े तीन लाख रुपए उड़ा दिया। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। महरुआ के नरसिंहदासपुर गांव के फौजदार सिंह सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं। दिन में करीब साढ़े 11 बजे वह घर पर बैठे थे।
इसी बीच उनके दो मोबाइल नंबरों पर अज्ञात व्यक्ति ने बारी-बारी से 22 कॉल व व्हाट्सएप कॉल कर बातचीत किया। फोन करने वाले ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी बताया।
पीड़ित के मोबाइल पर बंद चल रहे उक्त बैंक के योनो ऐप को दोबारा संचालित करने का झांसा दिया। पीड़ित उसके जाल में फंस गया। अपने दोनों बैंक खाते की जानकारी आरोपित से साझा कर दिया।
इसके बाद उसने पीड़ित के एटीएम कार्ड पर अंकित डिजिटल सुरक्षा कोड नंबर व ओटीपी प्राप्त कर लिया। ओटीपी की मदद से आरोपित ने पीड़ित के एक खाते से दो बार में तीन लाख चार हजार तथा दूसरे खाते से 38 हजार समेत तीन लाख 42 हजार रुपए धोखे से पार कर दिया।
संबंधित धन निकासी का मैसेज मोबाइल फोन पर आते ही पीड़ित परेशान हो गया। बैंक पहुंचकर अपना खाता लाक कराया। थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर ने बताया कि मामले की जांच व संदिग्ध की तलाश की जा रही है।
