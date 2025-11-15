Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैंक का कर्मचारी बताकर रिटायर्ड सैन्यकर्मी से ठगी, खाते से उड़ाए 3.50 लाख रुपये

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी को बैंक कर्मचारी बनकर ठगों ने 3.50 लाख रुपये की ठगी की। साइबर अपराधियों ने फोन करके खाते से पैसे उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रिटायर्ड सैन्यकर्मी के खाते से साढ़े तीन लाख उड़ाया

    संवाद सूत्र, भीटी। स्टेट बैंक का कर्मचारी बताकर साइबर अपराधी ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर करीब साढ़े तीन लाख रुपए उड़ा दिया। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। महरुआ के नरसिंहदासपुर गांव के फौजदार सिंह सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं। दिन में करीब साढ़े 11 बजे वह घर पर बैठे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच उनके दो मोबाइल नंबरों पर अज्ञात व्यक्ति ने बारी-बारी से 22 कॉल व व्हाट्सएप कॉल कर बातचीत किया। फोन करने वाले ने खुद को भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी बताया।

    पीड़ित के मोबाइल पर बंद चल रहे उक्त बैंक के योनो ऐप को दोबारा संचालित करने का झांसा दिया। पीड़ित उसके जाल में फंस गया। अपने दोनों बैंक खाते की जानकारी आरोपित से साझा कर दिया।

    इसके बाद उसने पीड़ित के एटीएम कार्ड पर अंकित डिजिटल सुरक्षा कोड नंबर व ओटीपी प्राप्त कर लिया। ओटीपी की मदद से आरोपित ने पीड़ित के एक खाते से दो बार में तीन लाख चार हजार तथा दूसरे खाते से 38 हजार समेत तीन लाख 42 हजार रुपए धोखे से पार कर दिया।

    संबंधित धन निकासी का मैसेज मोबाइल फोन पर आते ही पीड़ित परेशान हो गया। बैंक पहुंचकर अपना खाता लाक कराया। थानाध्यक्ष यादवेंद्र सोनकर ने बताया कि मामले की जांच व संदिग्ध की तलाश की जा रही है।