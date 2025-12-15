Language
    माघ मेले में प्रयागराज के लिए चलेंगी 120 नारंगी रंग की बसें, इस दिन से होगा संचालन

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:46 PM (IST)

    नारंगी रंग में माघ मेले में प्रयागराज के लिए चलेंगी 120 बसें।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। तीर्थ नगरी प्रयागराज में होने वाले वर्ष 2026 माघ मेला (कुंभ)के लिए परिवहन निगम तैयारियों में जुटा है। श्रद्धालुओं के लिए अकबरपुर बस डिपो से हर आधे घंटे में प्रयागराज के लिए बस चलाई जाएंगी। माघ मेला गंगा स्नान की विशेष तिथियों को लेकर तीन चरणों में कुल 120 बसें चलेंगी। उक्त बसें विभिन्न डिपो से यहां मिलेंगी। श्रद्धालुओं समेत पर्यटकों की सुविधा के लिए इन बसों का रंग नारंगी होगा। बसों पर माघ मेला का लोगों लगाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन निगम के अकबरपुर एवं टांडा डिपो की कार्यशाला में बसों की सर्विस लेकर रंग-रोगन शुरू करा दिया गया है। परिवहन निगम यात्रियों को सुगम, सस्ती व आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगा है।

    वर्तमान में अकबरपुर डिपो से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, सुलतानपुर, अमेठी, जौनपुर, गोंडा, बस्ती, मऊ आजमगढ़, महाराजगंज, नेपाल बार्डर, आदि महानगरों में यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 116 सब संचालन किया जाता है।

    माघ मेला में सड़क मार्ग से पूर्वाचल से अधिक संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं। महिलाओं एवं वृद्ध तीर्थ यात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है। माघ मेले की शुरुआत तीन जनवरी से होगी। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के शुभ दिन से शुरू होकर 15 फरवरी (महाशिवरात्रि) तक चलेगा।

    एक जनवरी से पहले चरण अकबरपुर बस डिपो एवं टांडा रामनगर, जहांगीरगंज व आलापुर से फाफामऊ व सिविल लाइन डिपो के लिए 50 बसों का संचालन किया जाएगा। कम्हरिया घाट पदुमपुर होते हुए झूसी के लिए बस संचालन किया जाएगा।

    यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बस संचालक किया जाएगा। फाफामऊ एवं यमुना नदी के नैनी पुल पर यातायात के लिए प्रतिबंधित रहने की स्थिति में शहर के बाहर बस स्टेशन से संचालित होंगे।

    माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं की के लिए अकबरपुर डिपो से कुल 120 बसें चलाई जाएंगी। बसों की सर्विस व रंगाई का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। जिले की विभिन्न स्थानों से प्रथम चरण में 50 बसें संचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बस संचालन किया जाएगा। -कुंवर हरिओम श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक।