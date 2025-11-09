अंबेडकरनगर में फीडर मरम्मत शुरू, 40 गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित
अंबेडकरनगर में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जर्जर संसाधनों को बदलने का काम शुरू कर दिया है। महरुआ विद्युत उपकेंद्र पर 33 केवीए लाइन ब्रेकर बदलने के कारण 40 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस कार्य से लगभग 50 हजार लोगों को लो वोल्टेज और कटौती मुक्त बिजली मिलने की उम्मीद है। यह मरम्मत कार्य तीन दिनों तक चलेगा।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। ओवरलोड की समस्या से निपटने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जर्जर संसाधनों को बदलना शुरू कर दिया है। भीटी विद्युत उपकेंद्र पर पावर ट्रांसफार्मर मरम्मत, फीडर ट्राली बदलना, ब्रेकर व बैटरी चार्जर बदलने के बाद अब रविवार से महरुआ विद्युत उपकेंद्र पर 33 केवीए लाइन ब्रेकर बदलने का कार्य शुरू हुआ है।
सुबह दस बजे से अपराह्न पांच बजे तक उपकेंद्र से जुड़े 40 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जबकि रात में निर्धारित बिजली आपूर्ति की जाएगी।
संसाधन बदलने के कार्य के चलते रविवार सुबह से महरुआ बाजार, रामपुर नोनसिला, सेमरी,नसीरपुर, मंशापुर पतौना, मुकुंदपुर, उदयपुर, सिलावट सेहरा, जलालपुर, रामनगर, एवं मंशापुर गांव में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। कार्य पूरा होने के बाद लगभग 50 हजार आबादी और 15 हजार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज तथा कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति होगी।
संसाधनों को बदलने का कार्य तीन दिनों तक चलेगा। भीटी के एसडीओ धर्मदेव प्रसाद ने बताया कि तीन दिनों तक बिजली के पुराने व जर्जर संसाधन बदलने का कार्य चल रहा है। जिला मुख्यालय से इंजीनियरों की टीम लगी है। ऐसे में उपेंद्र से जुड़े गांवों में सुबह 10 बजे से अपराह्न पांच तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। हालांकि रात में निर्वात बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
