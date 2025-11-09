अंबेडकरनगर में फीडर मरम्मत शुरू, 40 गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित 

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। ओवरलोड की समस्या से निपटने के लिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जर्जर संसाधनों को बदलना शुरू कर दिया है। भीटी विद्युत उपकेंद्र पर पावर ट्रांसफार्मर मरम्मत, फीडर ट्राली बदलना, ब्रेकर व बैटरी चार्जर बदलने के बाद अब रविवार से महरुआ विद्युत उपकेंद्र पर 33 केवीए लाइन ब्रेकर बदलने का कार्य शुरू हुआ है।

सुबह दस बजे से अपराह्न पांच बजे तक उपकेंद्र से जुड़े 40 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जबकि रात में निर्धारित बिजली आपूर्ति की जाएगी। संसाधन बदलने के कार्य के चलते रविवार सुबह से महरुआ बाजार, रामपुर नोनसिला, सेमरी,नसीरपुर, मंशापुर पतौना, मुकुंदपुर, उदयपुर, सिलावट सेहरा, जलालपुर, रामनगर, एवं मंशापुर गांव में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। कार्य पूरा होने के बाद लगभग 50 हजार आबादी और 15 हजार उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज तथा कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति होगी।