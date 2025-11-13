UP Police Encounter: मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी पशु तस्कर घायल, साथी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 हजार का इनामी तस्कर घायल हो गया और उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन बरामद किए हैं। पुलिस पशु तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। मुठभेड़ में पुलिस ने अंतरजनपदीय दो गोवंशीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। इसमें एक इनामी पशु तस्कर है, जो पुलिस की गोली से घायल हो गया। दोनों तस्कर सुल्तानपुर जिले के निवासी है। पुलिस ने मौके पर बिना नंबर की मोटर साइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किया है।
मालीपुर पुलिस बुधवार की रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि कुछ बदमाश आशाननंदपुर बरौली गांव में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में छिपे हैं। क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह व थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार मौर्य के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने घेराबंदी की।
खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने घायल व उसके एक साथी को पकड़ लिया। घायल की पहचान सुलतानपुर जिले के कादीपुर के मजगवा गांव के शमशेर के रूप में हुई, जबकि उसका दोस्त कैमासपुर गांव के हर्षित चौबे के रूप में पहचान हुई।
घायल के ऊपर पुलिस ने करीब चार माह पूर्व 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। इसके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घटना स्थल से तमंचा और कारतूस बरामद किया। साथ ही अन्य साक्ष्य भी एकत्र किया।
घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगपुर पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस ने घायल तस्कर के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अपराधियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। आगे की कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है।
