जिले में 3.82 लाख किसानों को मिलेगी पीएम सम्मान निधि, इस दिन सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपये
अंबेडकरनगर जिले के 3.82 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2000 रुपये की किस्त सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनका नाम पीएम-किसान योजना में पंजीकृत है और जिन्होंने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। गत जून में सम्मान निधि का लाभ तीन लाख 80 हजार 735 किसानों मिला था, लेकिन अब यह आंकड़ा तीन लाख 82 हजार से अधिक हो गया है। फार्मर रजिस्ट्री, लाभार्थियों की ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन, लंबित एनपीसीआई कराना अनिवार्य होगा, तभी इस बार सम्मान निधि की धनराशि मिलेगी।
हालांकि विभाग द्वारा भेजे गए किसानों की संख्या में पोर्टल पर लाक कर दिया गया है। कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या अब चार लाख 22 हजार 721 हो गई है, इन सभी किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के पोर्टल पर दर्ज हैं।19 नवंबर को किसानों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आएगी।
कुछ किसानों ने ई-केवाइसी की प्रक्रिया नहीं पूरी की है और कुछ का फार्मर रजिस्ट्री भी अटकी हुई है। इस वजह से इसका लाभ नहीं मिल पाने में समस्या आ सकती है। अभी यह संख्या चार लाख से अधिक होगी।
गांवों में कर्मचारी फार्मर रजिस्ट्री
कृषि विभाग के कर्मचारी भी गांव-गांव जाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं। ई-केवाईसी, भूमि अंकन आदि प्रक्रिया को पूर्ण करने के साथ वरासत दर्ज हुए नए किसानों का नाम जोड़ना, मृतकों का नाम सूची से बाहर करना, छूटे किसानों का नाम शामिल करना आदि कार्य कर रहे हैं।
ब्लाकों पर किसान सुनेंगे पीएम का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21वीं किस्त जारी करने के साथ ही किसानों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का सजीव प्रसारण जिले के सभी ब्लाक के सभागार एवं डीडी कृषि कार्यालय में किया जाएगा।
बुधवार को सम्मान निधि की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी। किसान फार्मर रजिस्ट्र कराएं,जो भी किसान उक्त प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करा पाएगा, उन्हें इसबार भी लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। -डॉ. अश्विनी कुमार सिंह, उपकृषि निदेशक।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।