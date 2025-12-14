Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज का तालाब में मिला शव, 12 दिसंबर से चल रहा था इलाज

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक मरीज का शव तालाब में मिला। मरीज 12 दिसंबर से अस्पताल में इलाज करा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव मिलने ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेडिकल कॉलेज भर्ती मरीज का तालाब में मिला शव।

    संवाद सूत्र, विद्युतनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में भर्ती मरीज का संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज के पीछे दुल्लुपुर गांव के तालाब में शव मिला। इससे स्वजन में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत डूबने से होना बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बसखारी के बेलापरसा गांव का युवक कुलदीप यादव को गत 12 दिसंबर से पेट में परेशानी होने पर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में स्वजन ने भर्ती कराया था। देखभाल के लिए पत्नी साथ में मौजूद थी।

    बताया जाता है शनिवार को रात्रि में पत्नी खाना लेने गई थी। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो कुलदीप अपने बेड पर नहीं मिला। काफी देर इंतजार करती रही, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में खोजबीन करने शुरू किया। सुबह मेडिकल कॉलेज के पीछे तालाब में उतराता एक शव देखा गया।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। बाद में शव की शिनाख्त कुलदीप के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था। दिल्ली तक इलाज कराने के बाद स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। युवक की मौत से पत्नी व स्वजन का रो-रोकर हाल-बेहाल है।

    मृतक की शादी छह वर्ष पूर्व हुई थी। पांच वर्ष का बेटा कार्तिक है। निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है। जांच की जा रही है। कोई तहरीर स्वजन की तरफ से नहीं मिली है।