अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज का तालाब में मिला शव, 12 दिसंबर से चल रहा था इलाज

संवाद सूत्र, विद्युतनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर में भर्ती मरीज का संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज के पीछे दुल्लुपुर गांव के तालाब में शव मिला। इससे स्वजन में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत डूबने से होना बताया जा रहा है।

बसखारी के बेलापरसा गांव का युवक कुलदीप यादव को गत 12 दिसंबर से पेट में परेशानी होने पर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में स्वजन ने भर्ती कराया था। देखभाल के लिए पत्नी साथ में मौजूद थी। बताया जाता है शनिवार को रात्रि में पत्नी खाना लेने गई थी। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो कुलदीप अपने बेड पर नहीं मिला। काफी देर इंतजार करती रही, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में खोजबीन करने शुरू किया। सुबह मेडिकल कॉलेज के पीछे तालाब में उतराता एक शव देखा गया।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। बाद में शव की शिनाख्त कुलदीप के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था। दिल्ली तक इलाज कराने के बाद स्वजन उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। युवक की मौत से पत्नी व स्वजन का रो-रोकर हाल-बेहाल है।