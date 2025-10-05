यूपी के इस जिले में पांच साल बाद भी पैसेंजर ट्रेनें चलने का इंतजार कर रहे यात्री, कई शहरों से टूटा संपर्क

अंबेडकरनगर में 2020 से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ है जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। वाराणसी-लखनऊ रूट पर चलने वाली ये ट्रेनें कम किराये में यात्रा कराती थीं और रेलवे को राजस्व भी देती थीं। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि ट्रेनों को दोबारा शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं ताकि जनता को सस्ती यातायात सुविधा मिल सके।

संवाद सूत्र, भीटी। वर्ष 2020 में होली पर्व मनाने के बाद कोरोना महामारी काल में यातायात पर लगी ब्रेक से यहां ट्रेनों का संचालन ठप हुआ था। कोरोना संक्रमण के शिथिल पड़ने पर जनजीवन समेत सबकुछ पटरी पर लौटा आया, लेकिन पैसेंजर ट्रेन अभी तक नहीं चल सकी हैं।

करीब पांच वर्ष से पैसेंजर ट्रेन का दोबारा संचालन शुरू होने की आस लगाए यात्री व स्टेशन इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इसके संचालन को लेकर अभी दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं दिखते है। दो जोड़ी ट्रेनों का होता रहा संचालन वाराणसी से राजधानी लखनऊ तक कम किराए में सफर कराने को यह दो जोड़ी पैसेंजर ट्रेन अकबरपुर जंक्शन से होकर सुबह और शाम को गुजरती थी। सुबह और शाम को आने वाली ट्रेन को यहां पैसेंजर एवं रात में आने वाली ट्रेनों को लोकल नाम से पुकारा जाता था।

इसमें पैसेंजर ट्रेन बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी से चलकर अयोध्या धाम होते हुए राजधानी लखनऊ तक जाती थी। लोकल ट्रेन तो तीन तीर्थों में काशी तथा अयोध्या से होकर प्रयागराज को जोड़ती थी। खूब राजस्व देती रही पैसेंजर ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर ठहराव होने तथा कम किराया होने से इसमें यात्रियों की भीड़ भी खूब होती थी। बड़े स्टेशनों संग छोटे स्टेशनों पर भी रेलवे को टिकट से खूब राजस्व मिलता था। दोनों स्टेशनों पर लगभग तीन से पांच हजार रुपये के प्रतिदिन टिकट बिकते थे। यहां से हजारों की संख्या में यात्री सफर करते रहे हैं।

अब जनपद की सीमा में अकबरपुर जंक्शन समेत मालीपुर, जाफरगंज, कटेहरी रेलवे स्टेशन भी हैं, इनमें जाफरगंज व कटेहरी में कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं ठहरती है। चार वर्ष पहले तक पैसेंजर ट्रेन ही यहां के यात्रियों को लेकर जाती रही। अब यहां तैनात कर्मचारी स्टेशन साफ करने संग बगैर ठहराव वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने तक सीमित हैं।

इन स्टेशनों से बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन रहता था। उक्त दोनों ट्रेनों का संचालन ठप होने से जनता को आवागमन में असुविधा हुई है। वहीं रेल विभाग को राजस्व हानि हुई है। स्टेशन अधीक्षक इंद्रपाल ने बताया पैसेंजर ट्रेन के संचालन को लेकर अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है।