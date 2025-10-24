Language
    अंबेडकरनगर में बाग में फंदे से लटका मिला पेंटर का शव, हत्या की आशंका

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:08 AM (IST)

    अंबेडकरनगर के रुदऊपुर गांव में एक युवक का शव बाग में पेड़ से लटका मिला। मोहित यादव नामक यह युवक बुधवार शाम से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। शाम को घर से निकले युवक का सुबह गांव के बाहर बाग में संदिग्धावस्था में पेड़ की डाल से फंदे से लटका शव बरामद हुआ। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है।

    रुदऊपुर गांव के मजरे भोजपुर मिश्र का पूरा के मोहित यादव घर की पेंटिंग का काम करते थे। दीपावली में वह घर आया था। बुधवार की शाम वह घर से बाजार के लिए निकला था। बाजार में अपने दो-तीन साथियों के साथ घूमता देखा गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा, इससे स्वजन परेशान हो गए। संभावित स्थानों पर घंटों तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

    सुबह कुछ महिलाएं गांव के बाहर स्थित बाग के पास खेत में धान की फसल काटने गईं थीं। एक महिला ने झाड़ी युक्त बाग में सिरसा के पेड़ की डाल से फंदे से लटका शव देखा। यह देख वह चिल्लाते हुए गांव में भागी।

    सूचना पर ग्रामीण बाग में पहुंच गए और फंदा काटकर शव नीचे उतारकर पुलिस को सूचना दी। पीआरवी टीम तथा थानाध्यक्ष ने पंचनामा कराया। स्वजन ने उसके दो साथियों पर हत्या की आशंका जताई है। थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।