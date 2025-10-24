अंबेडकरनगर में बाग में फंदे से लटका मिला पेंटर का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। शाम को घर से निकले युवक का सुबह गांव के बाहर बाग में संदिग्धावस्था में पेड़ की डाल से फंदे से लटका शव बरामद हुआ। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है।

रुदऊपुर गांव के मजरे भोजपुर मिश्र का पूरा के मोहित यादव घर की पेंटिंग का काम करते थे। दीपावली में वह घर आया था। बुधवार की शाम वह घर से बाजार के लिए निकला था। बाजार में अपने दो-तीन साथियों के साथ घूमता देखा गया था। देर रात तक घर नहीं लौटा, इससे स्वजन परेशान हो गए। संभावित स्थानों पर घंटों तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।