    Bijli Bill: बिजली बिल में वंचित उपभोक्ताओं के लिए OTS का सुनहरा मौका, 11 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    बिजली बिल राहत के नाम से नए कलेवर में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से पुराने नियमों से वंचित उपभोक्ताओं को भी अब लाभ मि ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बिजली बिल राहत के नाम से नए कलेवर में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से पुराने नियमों से वंचित उपभोक्ताओं को भी अब लाभ मिलेगा। ऐसे में 31 मार्च के बाद एक भी किस्त जमा उपभोक्ताओं को अब योजना के दायरे में लिया जाएगा। इसके लिए 11 दिसंबर से पंजीयन शुरू होगा।

    वहीं योजना में संशोधन का प्रचार-प्रसार कर निगम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में लगा। अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मार्च तक बिल नहीं जमा करने वाले जिन, उपभोक्ताओं ने पहली अप्रैल से 30 नवंबर के दरमियान बिल का भुगतान किया है वे ओटीएस का लाभ उठाएंगे।

    अब तक नेवर पेड उपभोक्ताओं को ही योजना में रखा गया था। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, आलापुर डिवीजन से जुड़े एक लाख उपभोक्ता बार बिल जमा करने वाले योजना के दायरे से बाहर हो गए थे।

    अब उन्हें भी मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट के साथ ही ब्याज को पूरी तरह से माफ योजना का लाभ पाएंगे। मंगलवार को योजना का लाभ लेने के लिए जिले के सभी बिजली बिल काउंटर, 46 गांवों में लगे बिजली बिल जमा शिविर में सुबह से शाम तक बिजली बिल चुकता करने वाले उपभोक्ताओं की भीड़ लगी रही।

    सोमवार तथा मंगलवार को 800 उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया निगम ने 55 लाख रुपये राजस्व जमा हुआ। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद, मीटर अधिशासी अभियंता संजय कुमार तथा अकबरपुर एसडीओ राममोहन पांडेय बिजली बिल जमा काउंटर तथा शिविर का निरीक्षण कर संसाधन दुरुस्त कर योजना में संशोधित जानकारी उपभोक्ताओं को जानकारी दिए कहां की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। निगम द्वारा यह पहली बार योजना आई है, इससे बेहतर बिजली बिल चुकता करने का मौका नहीं मिलेगा।