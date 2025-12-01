परिषदीय स्कूल के छात्रों की शैक्षिक प्रगति दर्ज होगी ऑनलाइन, जिले में करीब 25 हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत
परिषदीय स्कूलों के लगभग 25 हजार छात्रों की शैक्षिक प्रगति अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह कदम छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ऑनलाइन प्रणाली से छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बेहतर होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
संवाद सूत्र, जलालपुर। परिषदीय स्कूलों के छात्रों की शैक्षिक स्थिति अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल पर दिसंबर से छात्रों का प्रगति कार्ड तैयार होने लगेगा। इसमें छात्रा को क्या आता है और उसे किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्कता है, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
जलालपुर ब्लॉक के लगभग 228 परिषदीय स्कूलों में करीब 25 हजार छात्र-छात्राएं पंजीकृत है। अभी तक अधिकारी और एआरपी निरीक्षण के दौरान छात्रों से सवाल पूछ कर शैक्षिक स्थिति का आकलन करते थे, लेकिन अचानक प्रश्न पूछने पर छात्र हतोत्साहित हो जाते थे।
इसे ध्यान में रखते हुए अब ऑनलाइन हाजिरी के साथ ही प्रगति कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रगति कार्ड में कक्षा-कक्ष गतिविधियां, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित और मौखिक प्रदर्शन तथा नियमित टेस्ट के आधार पर छात्र का मूल्यांकन दर्ज होगा।
प्री-प्राइमरी से कक्षा दो तक के छात्रों की रुचि और पसंद से संबंधित जानकारी भी फीड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने बताया कि डिजिटल प्रगति कार्ड से शिक्षकों को भी मदद मिलेगी।
यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण हो जाए तो नए शिक्षक के स्कूल में पहुंचते ही वह छात्रों के शैक्षिक स्तर की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर हो सकेगी और इसका लाभ मिलेगा।
