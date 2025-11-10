अंबेडकरनगर में राजकमल हत्याकांड का एक आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार

गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर पुलिस के दाैरान पहुंची पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को दबोचने का प्रयास किया। इस दौरान हुई गोलीबारी में एक बदमाश के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा।

पुलिस ने घायल बदमाश की पहचान सत्येंद्र यादव उर्फ छोटू के करमुल्हा, थाना जैतपुर के रूप में की है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरा रफीगंज भेजा गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार चल रहा है। घायल होने के बाद भी पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने का दावा किया जा रहा है।

घटनास्थल से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और फायरिंग में इस्तेमाल खोखे बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र यादव उर्फ छोटू पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। गत छह नवंबर को तिघरा गांव के पास हंसापुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ के युवक राजकमल को नाक से सटाकर गोली मारने की सनसनीखेज वारदात में भी सत्येंद्र यादव का नाम सामने आया था।

पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। मुठभेड़ के बाद अब पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश तेज कर चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव ने बताया कि आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है।