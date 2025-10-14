Language
    सोशल मीडिया पर भगवान श्रीराम का आपत्तिजनक वीडियो किया पोस्ट, अंबेडकरनगर में युवक पर FIR

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में विजय कुमार नामक युवक द्वारा भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस कृत्य को समाज को बांटने की साजिश बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    भगवान श्रीराम को लेकर किया आपत्तिजनक पोस्ट, मुकदमा दर्ज। फोटो सोर्स- सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। महरुआ के सेहरा जलालपुर के युवक विजय कुमार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक पोस्ट वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है। इससे भाजपाइयों में आक्रोश है। क्षुब्ध भाजपाइयों व ग्रामीणों ने साक्ष्य समेत पुलिस को तहरीर देकर आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

    भाजपाइयों ने वीडियो को सनातन धर्म, हिंदुओं संग रामभक्तों के विरुद्ध बताया है। भाजपा खजुरी मंडल अध्यक्ष रानेश पांडेय के नेतृत्व में महरुआ थाने पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है।

    मंडल उपाध्यक्ष कमलेश सिंह की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में दबिश दिया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। भाजपाइयों ने कहा कि यह कृत्य समाज को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यहां मंडल महामंत्री बाबूराम निषाद, मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण पांडेय, कमलेश पांडेय, कुलदीप अग्रहरि, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र निषाद, अनिल सिंह, मोतीलाल यादव, उत्तम सिंह शामिल रहे।