यूपी के इस जिले में बनेंगी तीन सड़कें, लोगों की राह होगी आसान; मिलेगी राहत
उत्तर प्रदेश के एक जिले में तीन नई सड़कें बनेंगी, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।
संवाद सूत्र, भीटी। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तीन अरब 88 करोड़ 88 लाख 66 हजार की लागत से 363 मार्गों के नवनिर्माण व निर्माण की स्वीकृति शासन से हुई है। लगभग डेढ़ अरब रुपये की पहली किस्त भी कार्यदायी संस्थाओं के पक्ष में अवमुख्य हो गई है।
कटेहरी विधानसभा की तीन अत्यंत जर्जर सड़कें भी 261.33 लाख रुपये से बनने में शामिल हैं। इसके सापेक्ष 73 लाख की पहली किस्त कार्यदायी संस्था के पक्ष में निर्गत हुई है। यह मार्ग विधानसभा के भीटी विकासखंड के हैं।
एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रयास से कटेहरी विधानसभा के इन मार्गों की स्वीकृत हुई है। इसमें 1.20 किलोमीटर लंबे सरायजंगल-बालेडीहा संपर्क मार्ग के नवनिर्माण के लिए 79.90 लाख की स्वीकृति हुई है। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था प्रांतीय खंड के पक्ष में 22.35 लाख की पहली किस्त आवंटित हुई है।
जैतपुर खास-नट का पूरा 1.550 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 119.11 लाख की स्वीकृत हुई है। इसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था के पक्ष में 33.32 लाख रुपए की पहली किस्त आवंटित हुई है। एक किलोमीटर लंबे भीटी-सोनार का पूरा संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 62.32 लाख की स्वीकृत हुई है। इसके सापेक्ष 17.43 लाख की पहली किस्त कार्यदायी संस्था के पक्ष में निर्गत हो चुकी है।
एमएलसी ने बताया कि तीनों मार्ग ग्रामीणों के आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। निर्माण के लिए स्वीकृत के बाद पहली किस्त जारी हो चुकी है। शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य पूरा कराकर आवागमन की समस्या दूर कर दी जाएगी।
