अंबेडकरनगर में लापता किशोरी का शव तालाब में मिलने से सनसनी, परिवार वालों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप
अंबेडकरनगर के जलालपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव तालाब में मिला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों में भी पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जलालपुर (अंबेडकरनगर)। कोतवाली के बड़ा गांव के पुरवा फतेहपुर में सोमवार सुबह गांव के बगल स्थित तालाब में 16 वर्षीय किशोरी का शव उतराता हुआ मिला। घटना की जानकारी फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ तालाब के आसपास जमा हो गई। परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।
परिजनों के अनुसार किशोरी गत शनिवार शाम करीब सात बजे अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने तुरंत पुलिस को गुमशुदगी की सूचना देकर तलाश कराने की गुहार लगाई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सामान्य रूप से खानापूरी करती रही।
तीन दिन तक परिवार स्वयं खोजबीन करता रहा। इसी बीच सोमवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में उसका शव देखकर ग्रामीणों ने परिजन और पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
परिजनों ने पुलिस की लापरवाही को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मौके पर ही कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। उनका कहना है कि यदि पुलिस समय पर खोजबीन करती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी।
ग्रामीणों में भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह का बताया कि मृतका के स्वजन की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
