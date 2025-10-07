संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

किछौछा के पास नहर में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला जिसकी पहचान अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार उसे आखिरी बार नशे की हालत में देखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।

संवाद सूत्र, किछौछा। बसखारी के नई बाजार नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार की सुबह युवक का शव मिला। पुलिस ने जांच की है। मृतक की पहचान मखदूमनगर के अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की शाम वह नहर के पास नशे की हालत में था। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नहर में उसका शव को देखा तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी पर रोते-बिलखते स्वजन पहुंचे। मृतक के पुत्र अमन ने पुलिस को जानकारी दी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक शव पर कहीं चोट के निशान नहीं हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चल सकेगा।