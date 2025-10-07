Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    By omkar verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    किछौछा के पास नहर में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला जिसकी पहचान अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार उसे आखिरी बार नशे की हालत में देखा गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत का कारण स्पष्ट हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image
    बसखारी में मिले शव के बाद घटना स्थल पर जुटी भीड़।- जागरण

    संवाद सूत्र, किछौछा। बसखारी के नई बाजार नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार की सुबह युवक का शव मिला। पुलिस ने जांच की है। मृतक की पहचान मखदूमनगर के अच्छेलाल के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की शाम वह नहर के पास नशे की हालत में था। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने नहर में उसका शव को देखा तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी पर रोते-बिलखते स्वजन पहुंचे। मृतक के पुत्र अमन ने पुलिस को जानकारी दी। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक शव पर कहीं चोट के निशान नहीं हैं। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण का पता चल सकेगा।

    माइनर में शव की हुई पहचान, जांच कर रही पुलिस

    इल्तिफातगंज : इब्राहिमपुर के चकुआपुर गांव के पास गत सोमवार की शाम माइनर में मिले शव की शिनाख्त ऐनवां गांव के मिट्ठू के रूप में हुई। वह मंदबुद्धि का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उक्त गांव के बाहर देशी शराब ठेका है। थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि वह इधर-उधर घूमता रहता था। स्वजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।