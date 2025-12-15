Language
    अंबेडकरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 495 लीटर अवैध शराब कराया नष्ट

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:49 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। वर्ष 2023 व 2024 में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज 41 मुकदमों में जब्त की गई 495 लीटर अवैध शराब को जैतपुर थाने की पुलिस ने नष्ट कराया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर क्षेत्राधिकारी अनूप सिंह की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।

    सक्षम अधिकारियों के आदेश के क्रम में नियमानुसार टीम का गठन किया गया। थानाध्यक्ष की मौजूदगी में थाना परिसर में गड्ढा खोदवाकर 495 लीटर अवैध शराब को नष्ट कराया गया।

    प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वीडियोग्राफी की गई। थानाध्यक्ष थीरेंद्र आजाद ने कहा कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।