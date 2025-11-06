महरुआ के मेले में उमड़े लोग, बाबा डम्मरदास और निहाल दास की कुटी पर लगा श्रद्धालुओं का तांता

संवाद सूत्र, महरुआ। मंशापुर में बाबा डम्मरदास और निहाल दास की कुटी पर आयोजित अंतरजनपदीय मेले के दूसरे दिन स्थानीय श्रद्धालुओं संग मेलार्थी उमड़ी। श्रद्धालुओं ने दर्जन-पूजन के बाद धान अनाज के अलावा, सब्जियों, फल का चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा की। सुबह बड़ी संख्या श्रद्धालु समेत दोपहर बाद स्थानीय लोगों के साथ दूरदराज के लोगों पहुंचे।

हजारों श्रद्धालु ने मुख्य मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद बाबा डम्मर दास की समाधि पर मत्था टेक मन्नत मांगी। जयकारे से कुटी परिसर शाम तक गुंजायमान होता रहा। बैरियर तथा मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने, वाहनों को कतारबद्ध कराने में सुरक्षाकर्मियों जुटे रहे। यहां महंत सुखराम दास की अगुवाई में साधु-संतों के भजन-कीर्तन से आस्था का रंग चटख हुआ।

लोगों ने जमकर की खरीदारी बच्चों ने खिलौने, किसानों ने कृषि ने प्रसाद, श्रृंगार, गृहउपयोगी वस्तुओं, यंत्रों, लकड़ी के बने फर्नीचर, कपड़े की खरीदारी की। दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही पुलिस व पीएसी की संयुक्त सतर्कता से स्थिति नियंत्रित रही। खिलौनों, मिटाई, खजला, मूंगफली, चाट, टिकिया,पान की दुकानों पर मेलार्थियों की भीड़ दिन भर उमड़ी रही।