    महरुआ के मेले में उमड़े लोग, बाबा डम्मरदास और निहाल दास की कुटी पर लगा श्रद्धालुओं का तांता

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    महरुआ में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा डम्मरदास और निहाल दास की कुटी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने कुटी पर मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया और भजन-कीर्तन में भाग लिया। मेले में भक्तिमय माहौल रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

    संवाद सूत्र, महरुआ। मंशापुर में बाबा डम्मरदास और निहाल दास की कुटी पर आयोजित अंतरजनपदीय मेले के दूसरे दिन स्थानीय श्रद्धालुओं संग मेलार्थी उमड़ी। श्रद्धालुओं ने दर्जन-पूजन के बाद धान अनाज के अलावा, सब्जियों, फल का चढ़ाकर मंदिर की परिक्रमा की। सुबह बड़ी संख्या श्रद्धालु समेत दोपहर बाद स्थानीय लोगों के साथ दूरदराज के लोगों पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारों श्रद्धालु ने मुख्य मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद बाबा डम्मर दास की समाधि पर मत्था टेक मन्नत मांगी। जयकारे से कुटी परिसर शाम तक गुंजायमान होता रहा। बैरियर तथा मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने, वाहनों को कतारबद्ध कराने में सुरक्षाकर्मियों जुटे रहे। यहां महंत सुखराम दास की अगुवाई में साधु-संतों के भजन-कीर्तन से आस्था का रंग चटख हुआ।

    लोगों ने जमकर की खरीदारी

    बच्चों ने खिलौने, किसानों ने कृषि ने प्रसाद, श्रृंगार, गृहउपयोगी वस्तुओं, यंत्रों, लकड़ी के बने फर्नीचर, कपड़े की खरीदारी की। दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही पुलिस व पीएसी की संयुक्त सतर्कता से स्थिति नियंत्रित रही। खिलौनों, मिटाई, खजला, मूंगफली, चाट, टिकिया,पान की दुकानों पर मेलार्थियों की भीड़ दिन भर उमड़ी रही।

    मेला प्रभारी व उप निरीक्षक बबलू चौधरी ने बताया मेला की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और पीएसी जवान तैनात किए गए हैं। मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों को मेला गेट,वाहन स्टैंड, सरोवर के घाट, कुटी परिसर के चप्पे-चप्पे पर लगाया गया है। कुटी के महंत बाबा सुखराम दास ने बताया कि मेला शांतिपूर्ण चल रहा है,