संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास एवं सास-ससुर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। प्रत्येक को 16-16 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हमीरपुर जिले के कोतवाली हमीरपुर के रामचरन निषाद ने बेटी शालिनी निषाद का विवाह वर्ष 2018 में लखनऊ जिले के एलडीए कालोनी टिकैत राय निवासी दीप नारायण के साथ किया था। इब्राहिमपुर के एटीपीसी कालोनी टांडा में रहते थे। शादी में वह दान व उपहार दिया था।

बेटी के ससुरालीजन इनोवा गाड़ी कि मांग कर रहे थे। शादी के बाद वह ससुराल गई, जहां पर यह लोग दहेज कि मांग को लेकर बराबर प्रताड़ित करते थे। नौ मार्च 2020 को विवाहिता ने फोन से अपनी मां को बताया कि पति दहेज में इनोवा गाड़ी न मिलने से खराब व्यवहार कर रहे हैं और सभी जेवरात छीन लिये हैं। शाम को वह अपनी भाभी को मैसेज की। इसके बाद बाद विवाहिता के पिता के पास फोन पहुंचा कि शालिनी की तबीयत अत्याधिक खराब है, तुरंत आइये।

पिता एनटीपीसी टांडा के अस्पताल में पहुंचा तो शालिनी की लाश थी, जिसे देखने भी नहीं दिया गया। पिता को विश्वास हुआ कि शालिनी को उसके पति दीप नारायण, ससुर रामहेत, सास पूनम, देवर लव और कुश दहेज में इनोवा गाड़ी न मिलने के कारण योजना के तहत एकराय होकर हत्या कर दिए है।