अंबेडकरनगर में 18.4 करोड़ रुपये से चमकेगा गरीबों का आशियाना, अवैध कब्जेदारों से मुक्त होंगे कांशीराम आवास

उपेंद्र मौर्य, अंबेडकरनगर। कांशीराम आवास कॉलोनी से अवैध कब्जेदार को बाहर निकाल कर अब जर्जर आवासों को 18 करोड़ चार लाख 37 हजार रुपये से मरम्मत कराया जाएगा। इसके बाद आवास को आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं बेघर लोगों को आवंटित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने आवास मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

वर्ष 2011 में बसपा शासनकाल में बेघर गरीबों को आवास के लिए अकबरपुर नगर पालिका के कटरिया याकूबपुर, रतनपुर, बरवां नासिरपुर, शिवबाबा, गोविंद गनेशपुर व विजयगांव में 1500 कांशीराम आवास निर्माण कराया गया था। टांडा नगर पालिका के सिकंदराबाद वार्ड में 552 आवास बनाए गए। नगरीय निकाय तथा तहसील प्रशासन आवासों को पात्रों को आवंटित किया था। देखरेख के अभाव में आवास अत्यंत जर्जर हो गए। जगह-जगह से प्लास्टर उखड़ गए है। पेयजल व प्रकाश के उपकरण भी खराब हो गए।

अब आवासों के मरम्मत, पथप्रकाश, सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था समेत भवन की रंगाई-पुताई, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, बिजली, पानी की व्यवस्था बेहतर किया जाएगा। आवासों में अवैध कब्जेदारों की संख्या भी बढ़ गई थी। सभासदों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने जांच के लिए पांच सदस्य टीम गठित किया था।