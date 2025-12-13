Language
    अंबेडकरनगर में 18.4 करोड़ रुपये से चमकेगा गरीबों का आशियाना, अवैध कब्जेदारों से मुक्त होंगे कांशीराम आवास

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में कांशीराम आवास कॉलोनी को 18.4 करोड़ रुपये से चमकाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों के घरों की मरम्मत की जाएगी और कॉलोनी को अवैध कब्जेदारो ...और पढ़ें

    18.4 करोड़ रुपये से चमकेगा गरीबों का आशियाना।

    उपेंद्र मौर्य, अंबेडकरनगर। कांशीराम आवास कॉलोनी से अवैध कब्जेदार को बाहर निकाल कर अब जर्जर आवासों को 18 करोड़ चार लाख 37 हजार रुपये से मरम्मत कराया जाएगा। इसके बाद आवास को आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं बेघर लोगों को आवंटित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने आवास मरम्मत का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है।

    वर्ष 2011 में बसपा शासनकाल में बेघर गरीबों को आवास के लिए अकबरपुर नगर पालिका के कटरिया याकूबपुर, रतनपुर, बरवां नासिरपुर, शिवबाबा, गोविंद गनेशपुर व विजयगांव में 1500 कांशीराम आवास निर्माण कराया गया था।

    टांडा नगर पालिका के सिकंदराबाद वार्ड में 552 आवास बनाए गए। नगरीय निकाय तथा तहसील प्रशासन आवासों को पात्रों को आवंटित किया था। देखरेख के अभाव में आवास अत्यंत जर्जर हो गए। जगह-जगह से प्लास्टर उखड़ गए है। पेयजल व प्रकाश के उपकरण भी खराब हो गए।

    अब आवासों के मरम्मत, पथप्रकाश, सफाई एवं पेयजल की व्यवस्था समेत भवन की रंगाई-पुताई, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, बिजली, पानी की व्यवस्था बेहतर किया जाएगा। आवासों में अवैध कब्जेदारों की संख्या भी बढ़ गई थी। सभासदों की शिकायत के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने जांच के लिए पांच सदस्य टीम गठित किया था।

    टीम ने छापामारी अभियान चलाकर आवास आवंटन के दस्तावेज का सत्यापन किया। इस दौरान 60 प्रतिशत अवैध कब्जेदार पाए गए। अकबरपुर नगर पालिका टीम ने 700 आवासों में ताला लगाया है।

    हालांकि अभी आवास आवंटन के लिए आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। प्रभारी ईओ विशाल सारस्वत ने बताया कि अवैध कब्जेदारों को बाहर किया गया है। मानक प्रक्रिया तैयार होने के बाद आवंटन किया जाएगा।

    आवास मरम्मत खर्च होंगे रुपये (लाख में)

    • कटरिया याकूबपुर-1025.04
    • रतनपुर- 109.48
    • विजयगांव बरवां- 50.92
    • शिवबाबा- 50.65
    • गोविंद गनेशपुर-20.60
    • निबियहावा पोखरा- 50.68
    • सिकंदराबाद- 497.00

    क्या कहते हैं अधिकारी

    अकबरपुर व टांडा नगर पालिका में स्थित कांशीराम आवास मरम्मत के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, बजट स्वीकृत होने पर कार्य प्रारंभ होगा। -अजय जायसवाल, सहायक अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग।