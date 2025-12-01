गोंडा, अयोध्या, वाराणसी जाने वाली ट्रेन दिसंबर के अंत तक कैंसिल, यात्रियों को रेलवे स्टेशन से जाना पड़ा वापस

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सहालग के चलते ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है। सर्दी और कोहरे के दस्तक से विलंबित ट्रेनों के साथ ट्रेन निरस्त का सिलसिला शुरू है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस (अप-डाउन) दिसंबर के अंत तक निरस्त कर दी गई है। सोमवार निरस्त होने से गोंडा, अयोध्या, वाराणसी जाने वाली यात्री को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

शादी के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए आए दूल्हा-दुल्हन भी निराश होकर वापस लौट गए। गोंडा जिले की शाका कुमार की बारात बसखारी में आई थी। रविवार की सुबह सभी बाराती वापस गाड़ी से चली गई। दूल्हा शाका कुमार अपनी दुल्हन सरोज रविवार दोपहर 12 बजे अकबरपुर स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस सवार होने के लिए पहुंचे।

कुछ देर बाद पता चला ट्रेन निरस्त हो गई है। उसके बाद दूल्हा-दुल्हन निराश होकर वापस लौट गए। बिहार धनबाद से लुधियाना जाने वाली गंगा सतलज किसान एक्सप्रेस व मऊ से गाजियाबाद जाने वाली आनंद-विहार टर्मिनल एक्सप्रेस अप-डाउन चार घंटे विलंबित विलंबित रहे। साबरमती एक्सप्रेस कैफियत एक्सप्रेस दो-दो घंटे विलंबित रही।