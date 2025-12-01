गोंडा, अयोध्या, वाराणसी जाने वाली ट्रेन दिसंबर के अंत तक कैंसिल, यात्रियों को रेलवे स्टेशन से जाना पड़ा वापस
अंबेडकरनगर में कोहरे और यात्रियों की भीड़ के कारण गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस दिसंबर के अंत तक रद्द कर दी गई है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई, खासकर गोंडा, अयोध्या और वाराणसी जाने वालों को। शादी के बाद ट्रेन पकड़ने आए दूल्हा-दुल्हन को भी निराश लौटना पड़ा। गंगा सतलज और आनंद-विहार टर्मिनल एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सहालग के चलते ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ है। सर्दी और कोहरे के दस्तक से विलंबित ट्रेनों के साथ ट्रेन निरस्त का सिलसिला शुरू है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस (अप-डाउन) दिसंबर के अंत तक निरस्त कर दी गई है। सोमवार निरस्त होने से गोंडा, अयोध्या, वाराणसी जाने वाली यात्री को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
शादी के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए आए दूल्हा-दुल्हन भी निराश होकर वापस लौट गए। गोंडा जिले की शाका कुमार की बारात बसखारी में आई थी। रविवार की सुबह सभी बाराती वापस गाड़ी से चली गई। दूल्हा शाका कुमार अपनी दुल्हन सरोज रविवार दोपहर 12 बजे अकबरपुर स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस सवार होने के लिए पहुंचे।
कुछ देर बाद पता चला ट्रेन निरस्त हो गई है। उसके बाद दूल्हा-दुल्हन निराश होकर वापस लौट गए। बिहार धनबाद से लुधियाना जाने वाली गंगा सतलज किसान एक्सप्रेस व मऊ से गाजियाबाद जाने वाली आनंद-विहार टर्मिनल एक्सप्रेस अप-डाउन चार घंटे विलंबित विलंबित रहे। साबरमती एक्सप्रेस कैफियत एक्सप्रेस दो-दो घंटे विलंबित रही।
हालांकि ट्रेन निरस्त होने की जानकारी रेलवे बोर्ड ने यात्रियों को एक दिन पहले दी थी। कटेहरी के विश्वनाथ वर्मा व हरीश कुमार ने बताया कि इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन जाना था,लेकिन ट्रेन निरस्त होने से नहीं जा पाए। संजय वर्मा अकबरपुर प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक हैं, बताया कि सोमवार सुबह ट्रेन निरस्त होने की जानकारी मिली तो विद्यालय बस से आना पड़ा। इससे स्कूल पहुंचने में विलंबित हुए। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि इंटरसिटी पूरे दिसंबर तक निरस्त रहेगी।
