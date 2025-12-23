अंबेडकरनगर में हंसवर-आरोपुर मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 16.9341 करोड़ रुपये होंगे खर्च

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। आलापुर विधानसभा के हंसवर-आरोपुर मार्ग को चौड़ा व सुदृढ़ी करने के लिए 1693.41 लाख रुपये खर्च किया जाएगा। इस पर प्रति किमी 241.92 लाख खर्च होगा। एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर व्यय एवं वित्त समिति से परियोजना का अनुमोदन हो गया है।

लोक निर्माण विभाग ने निर्माण की दिशा में कार्रवाई भी शुरू कर दिया है। कई जनपदों समेत स्थानीय गांवों व बाजारों की लाखों की आबादी के लाभ को देखते हुए एमएलसी ने उक्त परियोजना की आवश्यकता व औचित्य का उल्लेख अपने प्रस्ताव में किया था।

यह मार्ग टांडॉ से हंसवर-कटोखर एवं आरोपुर को सीधे जोड़ता है। मार्ग टांडॉ से हंसवर तक कुल 15 किमी लंबाई व सात मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्व में पूर्ण हो चुका है, लेकिन बसखारी से मेंहदीघाट मार्ग एवं बसखारी, जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर मार्ग को आपस में जोड़ने वाले सात मीटर का कार्य अधूरा है।

मेंहदीघाट पर बालू खनन का कार्य अक्सर चलता रहता है। इससे इस मार्ग पर भारी वाहनों का भार और दबाव अधिक रहता है। इस मार्ग के बनने से तहसील आलापुर, बिड़हर, टांडॉ, आजमगढ़, संतकबीरनगर जाने में लोगों को सहूलियत मिलेगी।

इसका सीधा लाभ विधानसभा के कटोखर, मूसेपुर कला, हंसवर, हिसामुद्दीनपुर पिपरा, समुदा, मकरही, भदया, आरोपुर, इंदईपुर, गोहिल्ला, रामनगर, बसखारी, जहांगीरगंज समेत तमाम गांवों को मिलेगा। आवागमन में होगी सहूलियत उक्त मार्ग के बनने से बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, अयोध्या, आजमगढ़, सुलतानपुर, जौनपुर जनपद आपस में एक-दूसरे से सीधे जुड़ेंगे। इससे उक्त जनपद के लोगों को एक्सप्रेस-वे, प्रयागराज, अयोध्या, राजधानी लखनऊ आने जाने में सहूलियत मिलेगी।