Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 01 दिसंबर को रहेगी रद , इस रूट के यात्रियों को सफर करने में होगी परेशानी

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    वाराणसी-गोंडा इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 दिसंबर को रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन ने अपरिहार्य कारणों से यह फैसला लिया है, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। गोंडा और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी होगी। यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस निरस्तीकरण को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    01 दिसंबर को निरस्त रहेगी गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। कोहरे के दस्तक देते ही ट्रेनों के संचालन पर असर दिखने लगा है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से होकर जाने वाली गोंडा-वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन अप-डाउन सोमवार को निरस्त रहेगी। विगत वर्षों में कोहरे के शुरू होते इसके संचालन पर लंबे समय तक रोक लग जाती है। हालांकि इसबार अभी तय नहीं हुआ है कि यह ट्रेन कब तक निरस्त रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी व अयोध्या जाने वाले यात्रियों को तगड़ा झटका लगा है। यात्रियों को अयोध्या वाराणसी तक का सफर अब निजी वाहन रोडवेज बस, डग्गामार वाहनों से करना पड़ेगागा। जान जो हमसफर तथा अधिक किराया देना होगा।प्रतिदिन यहां ट्रेन अयोध्या जंक्शन से गोसाईगंज, कटेहरी स्टेशन से होते हुए अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह नौ बज कर 40 मिनट बजे पहुंचती है।

    पुनः वाराणसी से शाम 5.30 बजे अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। ऐसे में है ट्रेन निरस्त होने से स्कूली छात्र तथा नौकरी पेशा, व्यापारी, अयोध्या, वाराणसी वाराणसी दर्शनार्थ भी परेशानी से जूझना पड़ेगा।

    गोंडा-वाराणसी एक्सप्रेस का संचालन कई वर्ष से किया जा रहा है। गत वर्ष भी दिसंबर में रेलवे बोर्ड में ट्रेन निरस्त कर दिया था, उसके बाद पुनः संचालन फरवरी में हुआ था। अयोध्या, वाराणसी, गोंडा जिले से अधिकांश लोग जिला मुख्यालय प्राइवेट कार्यालय तथा स्कूल में कार्यरत हैं। जो प्रतिदिन इंटरसिटी से आवागमन करते हैं।

    दिन भर नौकरी के बाद शाम को पुनः ट्रेन पकड़ कर घर रवाना हो जाते हैं। सैकड़ो की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या रामलला का दर्शन एवं वाराणसी भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए शुक्रवार और सोमवार को जाते हैं।

    ट्रेन से कम किराए में अयोध्या से वाराणसी तक का सफर करने में काफी सहूलियत होती है। दैनिक यात्री दिव्यांशु गुप्ता, उमेश कुमार, जितेंद्र मनोज कुमार ने ट्रेन निरस्त होने से निराशा जताई, कटेहरी के दुर्गेश ने बताया कि अयोध्या मुकदमा तारीख के लिए आसान रहती है।

    अकबरपुर के अंकित यादव अयोध्या डॉ. राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में छात्र हैं। छुट्टी के दिन घर पहुंचने के लिए समय से ट्रेन मिल जाती है कम किराया घर पहुंच जाते थे।

    इंटरसिटी एक्सप्रेस अप-डाउन ट्रेन सोमवार को निरस्त रहेगी। कब तक निरस्त रहेगी, रेल बोर्ड द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं मिली है। हालांकि गत वर्ष भी एक दिसंबर से दो माह के लिए ट्रेन निरस्त किया गया था। -विनोद कुमार, स्टेशन अधीक्षक अकबरपुर।