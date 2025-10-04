खाद्य विभाग की छापेमारी में दुकानदारों में मची खलबली, 18 माह में 433 नमूने फेल

अंबेडकरनगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। पिछले 18 महीनों में 433 नमूने फेल हुए हैं जिनमें 26 असुरक्षित पाए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 912 नमूने लिए जिनमें से 745 फेल हुए। मिलावट और कम गुणवत्ता के कारण एडीएम ने आरोपितों पर 51 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है। दूध और दूध से बने पदार्थों में सबसे ज्यादा कमियां मिली हैं।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बाजारों में सुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर प्रयोगशाला परीक्षण ने सवालिया निशान लगा दिया है। विगत 18 माह के बीच 433 नमूने फेल पाए गए हैं। सेहत को लेकर 26 खाद्य पदार्थ असुरक्षित मिले हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा 3,806 निरीक्षण संग 832 छापेमारी के दौरान 912 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

इस बीच 745 खाद्य पदार्थों की प्रयोगशाला जांच फेल होने की रिपोर्ट मिली। अधोमानक 388, असुरक्षित 26, मिथ्याछाप 18 तथा नियमों का उल्लंघन करते एक खाद्य पदार्थ पाया गया। मिलावट, गुणवत्ता में कमी, सेहत को नुकसान पहुंचाने पर 280 मामलों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने आरोपितों पर 51 लाख 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दूध संग दुग्ध निर्मित पदार्थों में कमियां सर्वाधिक दूध व दुग्ध से निर्मित खाद्य पदार्थों में सर्वाधिक कमियां मिली हैं। खास तौर मिलावट तथा गुणवत्ता में कमी के अधिकांश मामले इसी में मिले हैं। दूध, खोआ, पनीर और दूध से बनी हुई मिठाईयों के 103 नमूने प्रयोगशाला जांच में फेल पाए गए हैं।

तैलीय में घी, मस्टर्ड आयल, रिफाइंड आयल, मसाले, अनाज, दाल, बेकरी सामग्री संग नमकीन में मिलावट तथा मानकों की कटौती पकड़ी गई है। असुरक्षित मिले खाद्य पदार्थ मिठाईयों की जांच में मानक से अधिक रंग मिलाए जाने से दो नमूने फेल पाए गए। वहीं मसाला में मिलावट तथा अनाज और दाल में घुन व कीड़े आदि पाए जाने की दशा में इसे सेहत के लिए सुरक्षित पाया गया है।

मसाला में तीन, अनाज में चार तथा दाल के दो नमूने असुरक्षित मिले हैं। कचरी आदि के चार नमूने फेल मिले हैं। आरोपितों के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद योजित किया गया है। \पिछले वर्ष की तुलना में अब कार्रवाई तेज बीते मार्च तक फेल मिले 526 नमूनों में 284 अधोमानक, 16 असुरक्षित, 14 मिथ्याछाप एवं एक नियमों का उल्लंघन करने समेत कुल 315 का केस दर्ज हुआ था। 102 मामलों की सुनवाई में आरोपितों पर 16 लाख 45 हजार रुपये जुर्माना लगा था।