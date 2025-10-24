Language
    यूपी में 31 अक्टूबर तक बन सकेंगे समितियों के सदस्य, किसानों को मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Mahendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    अंबेडकरनगर के किसानों के लिए अच्छी खबर है! सहकारी समितियों की सदस्यता लेने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों को खाद, बीज और ऋण जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। जिला सहकारी बैंक ने सभी किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द सदस्य बनकर इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

    Hero Image

    31 अक्तूबर तक बन सकेंगे समितियों के सदस्य।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। किसानों को खाद के लिए लाइन न लगाना पड़े, उन्हें समय-समय पर उर्वरक के साथ बीज, रसायन व सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो, इसके लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड (बी-पैक्स) का सदस्य होना अनिवार्य है। बिना सदस्यता के अब समिति से कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। जिले में इसके लिए 93 बी-पैक्स पर आगामी 31 अक्टूबर तक सदस्यता का महाभियान चलाया जाएगा।

    जिस सहकारी समिति पर जो किसान सदस्य नामित होगा उसे खाद एवं बीज उसी समिति के मिलेगी। दूसरे समिति पर दूसरे सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभियान चलाकर सदस्यता दिलाई जा रही है। समिति से किसानों को मात्र तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा, जबकि शेष बैंकों की केसीसी पर चार प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है।

    जिले के 93 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों पर 25 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें 23 अक्टूबर तक 5,563 किसानों को सदस्य बनाया गया है। हालांकि, यह अभियान बीते 12 सितंबर से संचालित किया जा रहा है। लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

    किसानों को मिलेंगी सुविधा

    स्थानीय स्तर पर समिति के सदस्य किसानों के लिए सरकारी बैंकों की तर्ज पर बचत खाते खोले जाएंगे। सदस्यों को ही खाद, बीज की उपलब्धता होगी। इसके साथ ही बिल भुगतान प्रणाली, सिविल, ई-रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, ई-स्टोर, गैस बुकिंग, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, बीमा का नवीनीकरण, रेलवे टिकट, जीवन प्रमाण, पैन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, ऋण, दुग्ध समितियां, मत्स्य संघ आदि शामिल किया जाएगा।

    सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए किसानों को सदस्य बनाया जा रहा है, जो बीते 12 सितंबर से चलाया जा रहा है। अभियान को अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। -राघवेंद्र प्रताप शुक्ल, एआर कोऑपरेटिव।