किसान भाई 31 अक्टूबर तक B-PACS की सदस्यता लें, खाद-बीज के लिए फिर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। किसानों को खाद के लिए लाइन न लगाना पड़े, उन्हें समय-समय पर उर्वरक के साथ बीज, रसायन व सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो, बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड (बी-पैक्स) का सदस्य होना अनिवार्य है। बिना सदस्यता के अब समिति से कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। 93 बी-पैक्स पर आगामी 31 अक्टूबर तक सदस्यता का महाभियान चलाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिस सहकारी समिति पर जो किसान सदस्य नामित होगा उसे खाद एवं बीज उसी समिति के मिलेगी। दूसरे समिति पर दूसरे सदस्य को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभियान चलाकर सदस्यता दिलाई जा रही है। समिति से किसानों को मात्र तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा जबकि शेष बैंकों की केसीसी पर चार प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। 93 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों पर 25 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 23 अक्टूबर तक 5,563 किसान सदस्य बने हैं। अभियान बीते 12 सितंबर से संचालित है।

किसानों को मिलेंगी सुविधा स्थानीय स्तर पर समिति के सदस्य किसानों के लिए सरकारी बैंकों की तर्ज पर बचत खाते खोले जाएंगे। सदस्यों को ही खाद, बीज की उपलब्धता होगी। साथ ही बिल भुगतान प्रणाली, सिविल, ई-रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, ई-स्टोर, गैस बुकिंग, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, बीमा का नवीनीकरण, रेलवे टिकट, जीवन प्रमाण, पैन कार्ड आवेदन, पासपोर्ट आवेदन, ऋण, दुग्ध समितियां, मत्स्य संघ आदि शामिल है।