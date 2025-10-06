Language
    अंबेडकरनगर में 64 मिलों पर होगी सरकारी धान की कुटाई, खरीद के लिए निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य

    By Mahendra pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में इस वर्ष अच्छे मौसम के चलते धान की बेहतर पैदावार की उम्मीद है। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा खरीद की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं जिसके लिए 90 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। धान बेचने के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है और 6 अक्टूबर तक 1081 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। पहली नवंबर से खरीद शुरू होगी।

    64 मिलों पर होगी सरकारी धान की कुटाई।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। इस वर्ष अच्छा मौसम और समय-समय पर बारिश होने से धान का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। धान की बालियां अब निकलने लगी है। किसान अधिक उत्पादन की संभावना जता रहे हैं। वहीं, विभाग किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने के उद्देश्य से खरीद संबंधित तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। अब किसानों के पंजीयन पर पूरा जोर दिया जा रहा है।

    विभाग ने खरीद के लिए 90 क्रय केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही 64 राइसमिलों को अनुबंध कर लिया है। कृषक पंजीयन, भारवाहक वाहनों का जियो टैगिंग, बोरों की खरीद आदि पर कार्य किया जा रहा है।

    धान की बिक्री के लिए किसानों का पंजीयन अनिवार्य है। किसान खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड संख्या व मोबाइल नंबर आदि खाद्य विपणन विभाग के पोर्टल पर फीड कर पंजीयन करा रहे हैं। छह अक्टूबर तक 1,081 किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। पंजीयन के साथ ही सत्यापन भी तहसील स्तर चल रही है।

    अब तक 129 किसानों का सत्यापन भी पूर्ण कर लिया गया है। दूसरी ओर धान कुटाई के लिए जिले की कुल 64 राइस मिलों का सत्यापन व जियो टैगिंग के बाद विभाग ने अनुबंध किया गया है। मिल से गोदाम तक चावल और केंद्र से राइस मिल तक धान पहुंचाने वाले भार वाहनों पर जीपीएस प्रणाली से लैस किया जा रहा।

    पहली नवंबर से खरीद प्रारंभ होगी। किसानों की सहूलियत के लिए महिला किसान, दिव्यांगजन एवं लघु किसानों को तौल कराने में सुविधा प्रदान की जाएगी। इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य सामान्य का 2,369 एवं ग्रेड-ए 2,389 रुपये निर्धारित किया गया है।

    धान खरीद की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। केंद्रों पर कांटा, नमी मापन यंत्र, बोरा आदि पहले ही पहुंचाया जाएगा। कृषक पंजीयन और तहसील स्तर से सत्यापन भी हो रहा है। खरीद में छोटे व महिला किसानों को वरीयता मिलेगी। आवश्यकता होने पर केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। -गोरखनाथ त्रिपाठी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।