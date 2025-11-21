Language
    By Omkar Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    संवाद सूत्र, जलालपुर। विदेश भेजने के नाम पर झांसा देकर पांच लाख रुपये ठग लिया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    मालीपुर के सैरपुर उमरन गांव के सगे भाई अभिषेक और अरुण को दुबई में नौकरी दिलाने का वादा सम्मनपुर के मजीसा गांव के दिनेश ने किया था। कई किश्तों में पांच लाख रुपये की धनराशि लिया। इसमें से चार लाख 50 हजार रुपये नकद विभिन्न तिथियों में खजुरी बाजार, मालीपुर चौराहा, बरामदपुर ओवरब्रिज, करन वर्मा की ट्यूबवेल, मालीपुर स्टेट बैंक के सामने, सुरहुरपुर बाजार, बरियावन और अकबरपुर मार्ग पर लिया गया। वहीं 75 हजार रुपये ऑनलाइन लिया था।

    रुपये लेने के बाद आरोपित ने पीड़ितों को एंप्लायमेंट वीजा देने के बजाय विजिटिंग वीजा बनवाकर दे दिया। अभिषेक जब वीजा लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो चेकिंग में पता चला कि यह विजिटिंग वीजा है। विरोध पर आरोपी ने उसे भरोसा दिया कि दुबई पहुंचने पर यह वीजा एंप्लायमेंट में बदल दिया जाएगा।

    दुबई पहुंचने पर अभिषेक को एनपीसी टार्जन कंपनी में मात्र 700 दरहम वेतन पर हेल्पर का काम देने को कहा गया, जबकि हलफनामे के तहत उसे 1143 दरहम वेतन तय हुआ था। कम वेतन के कारण अभिषेक ने काम करने से मना कर दिया। स्वजन से वापस बुलाने के नाम पर आरोपित ने 30 हजार रुपये और लेकर उसे भारत बुलवाया। अभिषेक और उसके भाई ने अपनी धनराशि वापस मांगी तो आरोपित ने इनकार कर दिया।

    पीड़ित की मालीपुर पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्रवाई की मांग किया। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।