    अंबेडकरनगर में नशे में युवक ने लाइब्रेरी में किया हंगामा, पीआरवी वाहन का तोड़ा शीशा

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक नशे में धुत युवक ने लाइब्रेरी में हंगामा किया और पीआरवी वाहन का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने सार्वजनिक पुस्तकालय में अभद्र व्यवहार किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। घटना से इलाके में तनाव है।

    नशे में युवक ने लाइब्रेरी में किया हंगामा।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नशे में लाइब्रेरी पहुंच कर युवक ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पकड़कर पीआरवी वाहन में बैठाया तो आक्रोश में युवक ने शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने काबू में करने का प्रयास किया तो हाथ के अंगूठे में दांत से काट लिया।

    पीआरवी पर तैनात सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मारपीट, धमकी एवं सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। हंसवर के कल्यानपुर उदनपुर गांव के शक्ति वर्धन मौर्य हीरापुर बाजार में लाइब्रेरी का संचालन करते हैं।

    गत 30 नवंबर को सायं डायल 112 पर फोन पर सूचना दी कि शराब के नशे में नरायनपुर प्रीतमपुर गांव का युवक विक्कंल यादव लाइब्रेरी पर पहुंचकर गाली दे रहा है।

    पीआरवी टीम मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस से अभद्रता करते हुए गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट पर अमादा हो गया।

    पीआरवी टीम ने इसकी सूचना थाने पर दी। हीरापुर बाजार में मौजूद सिपाही सर्वेश कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने युवक को गिरफ्तार कर पीआरवी वाहन में बैठाया। हंसवर थाना लाते समय रास्ते में आरोपित ने आक्रोश में पीआरवी वाहन का शीशा तोड़ दिया।

    सिपाही सर्वेश कुमार ने उसे काबू में करने का प्रयास किया तो दोनों हाथ के अंगूठों पर दांत से काट लिया। पीआरवी टीम के सिपाही धीरज कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा, धमकी, गाली-गलौज, मारपीट, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

    आरोपित युवक के खिलाफ मारपीट का एक अन्य मुकदमा पहले से थाने में दर्ज है। हंसवर थानाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपित युवक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।