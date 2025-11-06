संवाद सूत्र, जलालपुर। विवाहिता को बेरहमी से पीटकर जान से मारने का प्रयास किया गया। बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद कर दिया गया। पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



जाफराबाद (सज्जादबाग) गांव की फिजा फातिमा की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति–रिवाज से मो. सलमान के साथ हुई थी। विवाह के बाद कुछ समय सब ठीक रहा। इसके बाद पति, सास आमिना बानो, देवर मोहम्मद सोनू, नाहिद फातिमा, मो. अन्नू और साबिरा बानो ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे।