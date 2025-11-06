विवाहिता को बेरहमी से पीटकर बाथरूम में किया बंद, पति समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज
एक विवाहित महिला को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा बेरहमी से पीटने और बाथरूम में बंद करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
संवाद सूत्र, जलालपुर। विवाहिता को बेरहमी से पीटकर जान से मारने का प्रयास किया गया। बेहोशी की हालत में बाथरूम में बंद कर दिया गया। पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
जाफराबाद (सज्जादबाग) गांव की फिजा फातिमा की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व मुस्लिम रीति–रिवाज से मो. सलमान के साथ हुई थी। विवाह के बाद कुछ समय सब ठीक रहा। इसके बाद पति, सास आमिना बानो, देवर मोहम्मद सोनू, नाहिद फातिमा, मो. अन्नू और साबिरा बानो ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे।
आरोप है कि 29 अक्टूबर की रात दहेज न मिलने पर उसे मारापीटा और जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट के बाद बेहोशी की अवस्था में बाथरूम में बंद कर दिया गया। इसके बाद विवाहिता की मां को फोन कर बताया कि तबीयत खराब है। रात में ही पीड़िता के मामा व स्वजन ससुराल पहुंचे तो फिजा फातिमा को गंभीर रूप से घायल और बेहोशी की हालत में पाया। स्वजन इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
