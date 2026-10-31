दीपावली और छठ पर घर वापसी: परदेसियों के लिए रोडवेज ने बढ़ाए बसों के फेरे, कर्मचारियों की छुट्टियां रद

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में टिकटों की कमी और लंबी प्रतीक्षा सूची के बीच परिवहन निगम ने परदेसियों की घर वापसी के लिए विशेष तैयारी की है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और चालकों-परिचालकों की छुट्टियां निरस्त रहेंगी।

आठ नवंबर को दीपावली और 12 नवंबर से छठ पूजा शुरू होगी। त्योहार मनाने के लिए महानगरों से लोग गांवों की ओर लौटने लगे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़-मऊ, प्रयागराज और अयोध्या मार्गों पर बसों के अतिरिक्त फेरे एक नवंबर से शुरू होंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर पांच नवंबर से अतिरिक्त फेरे और बढ़ाए जाएंगे।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने चालकों-परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि बसों को बेवजह खड़ा रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसों की स्थिति और उनके मार्गों की निगरानी क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक कार्यालय से जीपीएस के जरिए होगी। अकबरपुर डिपो से 92 बसों का संचालन होता है। सामान्य दिनों में 40 से 45 प्रतिशत यात्री रोडवेज बसों से सफर करते हैं, जबकि त्योहारों में यह संख्या 50 से 65 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।