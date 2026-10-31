PET परीक्षा: यूपी रोडवेज ने बढ़ाए मुरादाबाद और अलीगढ़ रूट पर बसों के फेरे

जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में भीड़ रही। सबसे ज्यादा यात्री मुरादाबाद और अलीगढ़ रूट पर बसों को मिले। इस कारण सोहराब गेट डिपो से मुरादाबाद रूट पर 24 और अलीगढ़ रूट पर 13 बसों के फेरे बढ़ाए गए।

शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) जिले के 48 परीक्षा केंद्रों पर हुई।

दो पाली में हुई परीक्षा के लिए कुल 44,082 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन के रूप में अभ्यर्थियों ने निगम की बसों का ही ज्यादा उपयोग किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों के कारण बसों में बढ़े यात्री सोहराब गेट डिपो के कार्यवाहक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि परीक्षा को लेकर बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी पहले ही कर ली गई थी। शुक्रवार को मुरादाबाद और अलीगढ़ रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक थी, इसके चलते अलीगढ़-आगरा रूट की 13 बसों को पहले चक्कर में अलीगढ़ तक भिजवाया गया, उसके बाद दूसरे चक्कर में आगरा भेजी गईं।