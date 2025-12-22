अंबेडकरनगर में होनहारों के लिए 345 गांवों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, पूरी हुई टेंडर प्रक्रिया
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी का रास्ता साफ हो गया है। पंचायतीराज विभाग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है। यहां ग्रामीणांचल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा समेत अन्य जानकारी के लिए ज्ञान का भंडार मिलेगा।
जनपद के पंचायत भवनों में जल्द डिजिटल लाइब्रेरी संचालित किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग से गांवों के पंचायत भवनों में इसकी स्थापना की तैयारियां पूरी हैं। पहले चरण में 345 ग्राम पंचायतों चयन कर टेंडर किया गया है।
चार लाख रुपये होगा खर्च
प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना पर चार लाख रुपये खर्च होगा। पंचायतभवन के कक्ष में स्थापना होगी। डिजिटल पुस्तकालय में कैमरे के साथ स्मार्ट एलईडी टीवी, नेटवर्किंग, फर्नीचर, डेस्कटाप कंप्यूटर आदि की उत्तम सुविधा उपलब्ध होगी।
गांव के प्रतिभावान छात्रों को पंचायत भवन में संचालित होने वाले डिजिटल पुस्तकालय में नई-नई किताबों एवं कंप्यूटर के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकेगें।
ग्राम पंचायत में इस तरह के नए अनुभव से छात्र छात्रा प्रोत्साहित होंगे। इससे उन्हें जीवन में अपनी अलग पहचान बनाने के संग भविष्य संवारने का अवसर मिलेगा।
