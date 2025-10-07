Language
    अंबेडकरनगर में डेंगू के साथ बढ़ रहे बुखार के मरीज, जिले में बनाए गए 313 फीवर हेल्प डेस्क

    By Mahendra pratap singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:47 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में बदलते मौसम के साथ डेंगू मलेरिया और बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण से बचाव के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था की है। जिले में 27 डेंगू के सक्रिय मरीज हैं जिनके लिए आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। गांवों में आशा कार्यकर्ता जागरूकता अभियान चला रही हैं।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बदलते मौसम के साथ ही सर्दी-बुखार, डेंगू, मलेरिया एवं जेई का प्रकोप बढ़ रहा है। संक्रमण से आमजन को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य महकमा नगर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जांच व इलाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का दावा कर रहा है। डेंगू के साथ बुखार रोगियों की संख्या बढ़ी है।

    मंगलवार को दो नए डेंगू संक्रमित मिले बाद अब जनपद में कुल 27 मरीज सक्रिय की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या को देखते हुए अब 274 आरोग्य मंदिर, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फीवर हेल्प डेस्क बनाया गया है।

    संचारी रोग नियंत्रण अभियान को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही गठित टीमों को पूर्व की भांति कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

    डेंगू की जांच मेडिकल कालेज तक ही सीमित है, लेकिन बुखार एवं मलेरिया की जांच को आरोग्य मंदिर तक पहुंचा दिया गया है। मंगलवार को विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक दो नए डेंगू मरीज मिले है और दोनों अकबरपुर सीएचसी क्षेत्र के निवासी हैं।

    कुल 27 सक्रिय मरीज हैं, इसमें 17 का इलाज घर पर हो रहा है। सात मरीजों का मेडिकल कालेज और तीन संक्रमितों का लखनऊ में इलाज चल रहा है।

    गांवों में आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी की टीम सक्रिय

    प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. गौतम मिश्र ने बताया कि हर ब्लाक में दो-दो टीमों के साथ जिला मुख्यालय पर एक अतिरिक्त टीम का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में एक चिकित्सक, वार्ड ब्वाय, सीएचओ, एएनएम, लैब टेक्नीशियन एवं आशा को शामिल किया गया है।

    बताया कि गांवों में आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोगों में जागरूकता कर रहीं है। साथ ही बुखार से पीड़ितों को चिन्हित करेंगी और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच एवं दवाएं भी मरीजों को उपलब्ध कराएंगी। एंटी लार्वा का छिड़काव, सफाई आदि का कार्य भी कराया जा रहा है।

    ग्रामीणांचल में बुखार से पीड़ितों की संख्या बढ़ी है। सभी स्वास्थ्य ईकाइयों पर फीवर हेल्प डेस्क को सक्रिय कर दिया गया है। सभी स्थानों पर जांच किट व दवाएं पर्याप्त मात्रा में भेज दी गई हैं। -डॉ. संजय कुमार शैवाल, मुख्य चिकित्साधिकारी।