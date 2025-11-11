दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर अंबेडकरनगर, अयोध्या की ओर जाने वालों वाहनों में सघन चेकिंग

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सोमवार की शाम दिल्ली में लालकिला के पास हुए बम विस्फोट को लेकर जिला प्रशासन तथा पुलिस चौकन्ना हो गई है। जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर ने खुद निगरानी की कमान संभाली है।

जिला मुख्यालय से ग्रामीणांचल तक सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जनपद की सीमा से लेकर अंदर तक प्रत्येक रास्ते पर पुलिस बैरियर लगाकर कार, बाइक संग छोटे-बड़े सभी वाहनों की जांच कर रही है। खास तौर पर अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों की विशेष निगरानी की जा रही है। आजमगढ़, बस्ती, संतकबीरनगर, सुलतानपुर आदि जिलों की सीमा पर पुलिस ने बैरियर लगा दिया है।