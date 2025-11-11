Language
    दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर अंबेडकरनगर, अयोध्या की ओर जाने वालों वाहनों में सघन चेकिंग

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:38 AM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद अंबेडकरनगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं कमान संभालते हुए सघन चेकिंग अभियान शुरू कराया है। जनपद की सीमाओं पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है, विशेषकर अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सोमवार की शाम दिल्ली में लालकिला के पास हुए बम विस्फोट को लेकर जिला प्रशासन तथा पुलिस चौकन्ना हो गई है। जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर ने खुद निगरानी की कमान संभाली है।

    जिला मुख्यालय से ग्रामीणांचल तक सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जनपद की सीमा से लेकर अंदर तक प्रत्येक रास्ते पर पुलिस बैरियर लगाकर कार, बाइक संग छोटे-बड़े सभी वाहनों की जांच कर रही है। खास तौर पर अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों की विशेष निगरानी की जा रही है। आजमगढ़, बस्ती, संतकबीरनगर, सुलतानपुर आदि जिलों की सीमा पर पुलिस ने बैरियर लगा दिया है।

    प्रत्येक वाहन को चेकिंग के बाद ही आवागमन की अनुमति दी जा रही है। जिला मुख्यालय पर सतर्कता बढ़ा कर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दिया है। एसपी ने शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण कर रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि घटना के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहकर चेकिंग के निर्देश दिए गए