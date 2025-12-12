भीटी में सर्किट हाउस की मिली स्वीकृति, 1.20 करोड़ की लागत से जल्द होगा निर्माण
अंबेडकरनगर जिले के भीटी में सर्किट हाउस के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। यह सर्किट हाउस 1.20 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। जल्द ही इसका निर्माण कार्य ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भीटी। कटेहरी विधानसभा को शासन ने सर्किट हाउस की सौगात दी है। विधानसभा के भीटी तहसील क्षेत्र में एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से दो सूइट का एक सरकारी सर्किट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। इस बावत भीटी तहसील के चनहा चौराहे के पास तिवारीपुर-मिझौड़ा मार्ग पर भूमि भी उपलब्ध हो चुकी है।
शासन स्तर से इस परियोजना की मंजूरी मिल चुकी है। शीघ्र ही इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा। गत दिनों एमएलसी डा. हरिओम पांडेय ने इस बावत प्रस्ताव शासन को दिया था। शासन ने लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी थी।
उक्त विभाग ने अनुमानित लागत, भूमि व अन्य औपचारिक मानकों की उपलब्धता की संस्तुति सहित रिपोर्ट शासन को भेजी थी। सर्किट हाउस के निर्माण से वीआईपी अधिकारियों, मंत्रियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके आधिकारिक दौरों के दौरान ठहरने, आराम करने के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा।
आरामदायक आवास व सुविधाओं के लिए वीआईपी व उच्चाधिकारियों को जिला मुख्यालय और चीनी मिल के गेस्ट हाउस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यहां रुककर वीआईपी आधिकारिक बैठकें करने के साथ अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगें। आधिकारिक बैठकें, समीक्षा और अन्य सरकारी गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करता है।
जिला मुख्यालय से 32 किमी दूर कटेहरी विधानसभा के भीटी में मेहमानों को उच्च स्तरीय स्वागत योग्य और व्यावसायिक वातावरण मिलेगा। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के साथ-साथ सभी जरूरी संसाधनों से सर्किट हाउस लैश होगा।
शासन स्तर से सर्किट हाउस की संस्तुति हो गयी है। चनहा चौराहे के निकट भूमि चिह्नि की गई है। शीघ्र ही भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। -डॉ. हरिओम पांडेय, एमएलसी।
