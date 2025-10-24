Language
    यूपी में छठ पूजा पर 18 स्पेशल रोडवेज बस सेवा शुरू, इस रूट पर बढ़ाए गए फेरे

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने छठ पूजा के अवसर पर जिले में 18 विशेष रोडवेज बस सेवाएं शुरू की हैं। यह सेवा विभिन्न रूटों पर चलेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। भीड़ को देखते हुए, टिकट बुकिंग और यात्रा में आसानी के लिए यह फैसला लिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    छठ पर्व पर 18 स्पेशल रोडवेज बस सेवा शुरू।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। छठ पूजा पर पूर्वांचल के यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाने के लिए शनिवार से अकबरपुर डिपो से 18 स्पेशल रोडवेज बसों की सेवा शुरू होगी। मऊ-आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी रोड पर अतिरिक्त बसें दौड़ेंगी।

    छठ पर्व मनाने के लिए पूर्वांचल के बड़ी संख्या में परदेसी यात्री जिले से होकर गुजरते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम ने खास तैयारी है। जिस रूट पर ज्यादा यात्रियों का आवागमन होगा, वह स्पेशल बस सेवा चलेगी।

    यात्रियों को पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की बसें मुख्य मार्ग के साथ सामान्य रूटों पर भी चलेंगी। अकबरपुर से आजमगढ़, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर रूट पर बसों का फेरा बढ़ाया गया है। मौजूदा समय में रोडवेज में यात्रियों की संख्या में इजाफा हो गया है।

    ड्यूटी पर लौटे चालक-परिचालक

    डिपो से गुरुवार को 25 चालक-परिचालक आराम पर चले गए थे। लखनऊ, कानपुर आजमगढ़, रोड पर सेवाएं प्रभावित थी। शुक्रवार को सुबह सभी चालक परिचालक ड्यूटी पर लौटे और संचालन सुगम हुआ। सुबह से शाम तक दिल्ली, गोरखपुर, चित्रकूट, गाजियाबाद के लिए यात्रियों को लेकर 48 बसें गंतव्य के लिए रवाना हुई।

    छठ पूजा पर यात्रियों के लिए 18 स्पेशल बस सेवा संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, जिस रूट पर ज्यादा यात्रियों की संख्या रहेगी, वहां पहले संचालन होगा। 30 अक्टूबर तक यह व्यवस्था रहेगी। -कुंवर हरिओम श्रीवास्तव, एआरएम, अकबरपुर डिपो।