अंबेडकरनगर में छठ पूजा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुए घाट

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत के प्रथम अनुष्ठान नहाय-खाय के साथ शनिवार को छठ पूजा शुरू हुई। अकबरपुर शहर संग ग्रामीणांचल पोखरा, तमसा नदी समेत अन्य जलाशयों पर जिला प्रशासन और नगरीय निकायों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वहीं, नदियों व सरोवर किनारे महिलाओं का तांता लगा रहा। गायत्री मंदिर के पास तमसा नदी घाट पर व्रती महिलाओं ने पिंडी बनकर तैयार किया।

नगर के जौहरडी, पंडाटोला शिवाला घाट तथा जिलाधिकारी आवास के सामने बड़ी संख्या में महिलाएं व बच्चे छठी मैया के गीत गाते हुए पिंडी बनाया। व्रतियों ने स्नान कर छठ व्रत का संकल्प लिया। अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू (लौकी) की सब्जी प्रसाद ग्रहण किया।

नहाय-खाय के बाद व्रती खरना की तैयारी में जुट गई हैं। गेहूं धोकर सुखाया, मिट्टी के चूल्हे को अंतिम रूप दिया। पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर ने विभिन्न छठी घाट पर सुरक्षा का जायजा लिया। शहजादपुर की शिवांगी शुक्ला, ममता पांडेय, पूनम जायसवाल, कविता सोनी व्रतियों ने बताया कि नहाय खाय के साथ ही उनकी कठिन परीक्षा शुरू हो गई है। विश्वास हैं कि छठी मईया के तप से उनका व्रत सहज तरीके से संपन्न हो जाएगी। शाम को चावल का पीठा, घी लगी रोटी खाएंगी। इसके बाद रातभर छठी मैया की पूजा-अर्चना गीत होंगे।

रविवार को दूसरे दिन खरना पर छठ व्रती महिलाएं 24 घंटे का निराजल व्रत रख शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खीर व पूड़ी का प्रसाद तैयार करेंगी। सोमवार शाम को छठी घाट पर पहुंच कर पानी में खड़े होकर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन करेंगी। मंगलवार को सुबह उदयाचल सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगी।

घाट सजावट तैयारी शुरू अकबरपुर नगर पालिका द्वारा छठी घाट सजावट की तैयारी अंतिम चरण में चल रही हैं। छठी घाट के मार्ग की साफ सफाई के साथ प्रकाश व पेयजल की व्यवस्था भी किया जाएगा। शनिवार को गायत्री मंदिर सड़क के आसपास नालियों की सफाई। छठी घाट के पास रंग बिरंगी लाइट टेंट तथा घाट बनाने का कार्य दिन भर चलता रहा।

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि छठी घाट की साफ सफाई व्यवस्था के साथ प्रकाश की व्यवस्था एवं बैठने के लिए भी व्यवस्था किया गया है। सरोवर की साफ-सफाई कर नलकूप से पानी भराया गया है। नगरपालिका के कर्मचारी सफाई के लिए लगाए गए हैं। घाट के आसपास सीसी कैमरे लगाए गए हैं।