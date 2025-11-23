अंबेडकरनगर में खाद की कालाबाजारी करने पर केस दर्ज, जांच के बाद लाइसेंस सस्पेंड

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। खाद की कालाबाजारी एवं मिलावट उर्वरक पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग की टीम ने छापामारी अभियान चलाया। अनियमितता मिलने पर एक के लाइसेंस निलंबित कर दिए। जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने टीम संग बेवाना के मेसर्स योगेश वर्मा एग्री जंक्शन वन स्टाप शाप प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईएफएमएस पोर्टल में एसएसपी 674 बोरी खाद के सापेक्ष 55 बोरी खाद मिली। यहां 619 बोरी खाद कम पाई गई। गोदाम में उपलब्ध 33 बोरी डीएपी खाद पोर्टल पर अपडेट नहीं थी। इसके अभिलेख नहीं मिले। टीम ने एक बोरी खाद से नमूना भी एकत्रित कर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा। आरोपित दुकानदार योगेश वर्मा पर मुकदमा दर्ज कराकर लाइसेंस निलंबित किया गया है। महरुआ, भीटी, कटेहरी व जिला मुख्यालय पर भी खाद्य तथा बीज भंडार की दुकानों पर जांच हुई।