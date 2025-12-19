अंबेडकरनगर में बिल बकाएदार 20 उपभोक्ताओं की काटी गई केबल, बिजली चोरी पर दर्ज होगा मुकदमा

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के रफ्तार देने लगा है। अब एक लाख बकाएदार उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले दिन 20 बड़े बकाएदारें के घर की बिजली काटते हुए केबलें जब्त की गई हैं। बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज होगा। उपकेंद्रवार समस्त उपभोक्ताओं को चिह्नित किया जा रहा है।

निगम के डिफाल्टर सूची शामिल बड़े बकाएदार एसडीओ, अवर अभियंता लाइनमैन व लाइनमैन वसूली के लिए अभियान चलाएंगे। विजिलेंस टीम महिला-पुरुष पुलिस फोर्स के संग संवेदनशील इलाकों में छापामारी किया जाएगा।

ओटीएस योजना में संचालित 18 दिन बीतने के बाद भी अकबरपुर, जलालपुर, टांडा व आलापुर में दस हजार 450 उपभोक्ताओं से 15 करोड़ राजस्व जमा हुआ है।

आठ हजार 554 उपभोक्ता बिजली चोरी के मुकदमे में शामिल हैं। निगम के 43 करोड़ 94 हजार रुपये बकाया हैं। 84 हजार उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद अभी तक एक बार भी बिल नहीं जमा किए हैं।

एक लाख 21 हजार लंबे समय से बिल नहीं देने वाले बड़े बकायेदार सूची में शामिल हैं। योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर को समाप्त होगा और दूसरा चरण संचालित होगा। प्रथम चरण में बड़े बाकायदार एवं डिफाल्टर उपभोक्ता लाभ नहीं लेंगे तो निगम दूसरे चरण में कनेक्शन विच्छेदन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।