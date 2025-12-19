Language
    अंबेडकरनगर में बिल बकाएदार 20 उपभोक्ताओं की काटी गई केबल, बिजली चोरी पर दर्ज होगा मुकदमा

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में बिजली विभाग ने बिल बकाया होने पर 20 उपभोक्ताओं के केबल काट दिए। विभाग ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी ...और पढ़ें

    बिजली बिल बकाएदार 20 उपभोक्ताओं की काटी गई केबल। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के रफ्तार देने लगा है। अब एक लाख बकाएदार उपभोक्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले दिन 20 बड़े बकाएदारें के घर की बिजली काटते हुए केबलें जब्त की गई हैं। बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज होगा। उपकेंद्रवार समस्त उपभोक्ताओं को चिह्नित किया जा रहा है।

    निगम के डिफाल्टर सूची शामिल बड़े बकाएदार एसडीओ, अवर अभियंता लाइनमैन व लाइनमैन वसूली के लिए अभियान चलाएंगे। विजिलेंस टीम महिला-पुरुष पुलिस फोर्स के संग संवेदनशील इलाकों में छापामारी किया जाएगा।

    ओटीएस योजना में संचालित 18 दिन बीतने के बाद भी अकबरपुर, जलालपुर, टांडा व आलापुर में दस हजार 450 उपभोक्ताओं से 15 करोड़ राजस्व जमा हुआ है।

    आठ हजार 554 उपभोक्ता बिजली चोरी के मुकदमे में शामिल हैं। निगम के 43 करोड़ 94 हजार रुपये बकाया हैं। 84 हजार उपभोक्ता कनेक्शन लेने के बाद अभी तक एक बार भी बिल नहीं जमा किए हैं।

    एक लाख 21 हजार लंबे समय से बिल नहीं देने वाले बड़े बकायेदार सूची में शामिल हैं। योजना का प्रथम चरण 31 दिसंबर को समाप्त होगा और दूसरा चरण संचालित होगा। प्रथम चरण में बड़े बाकायदार एवं डिफाल्टर उपभोक्ता लाभ नहीं लेंगे तो निगम दूसरे चरण में कनेक्शन विच्छेदन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

    मौजूदा समय में निगम के अधिकारी फोन के माध्यम से बड़े बकायदाओं को योजना का लाभ लेने के लिए सूचना दे रहे हैं। अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि योजना का लाभ लेकर बिल न चुकता करने वाले बड़े उपभोक्ताओं के बत्ती गुल किया जाएगा।