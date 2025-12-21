अंबेडकरनगर में विसुही नदी पर पुल के लिए 15.68 करोड़ रुपये स्वीकृत, 3 जिलों के लोगों को आवागमन में होगी सुविधा
अंबेडकरनगर में विसुही नदी पर पुल निर्माण के लिए 15.68 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इस पुल के बनने से अंबेडकरनगर और आसपास के तीन जिलों के लोगों को ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भीटी। विधानसभा कटेहरी के प्रमुख जिला मार्ग गोसाइंगज-भीटी-महरुआ-दोस्तपुर मार्ग के किलोमीटर 13 पर विसुही नदी के दीर्घ सेतु संग पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक निर्माण परियोजना को शासन से स्वीकृति मिली है। इससे तीन जिलों को अयोध्या, अंबेडकरनगर एवं सुलतानपुर जिलों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
आपस मे जोड़ने वाले भीटी कस्बे के विसुही नदी पर 15 करोड़ 68 लाख 54 हजार रुपये से दीर्घ पुल का निर्माण किया जाएगा। शासन ने पहली किस्त में 7.84 करोड़ रुपये कार्यदाई संस्था सेतु निगम को अवमुक्त कर दिया है।
विधानसभा क्षेत्र कटेहरी के प्रमुख जिला मार्ग गोसाइंगज-भीटी-महरूआ-दोस्तपुर मार्ग के किमी 13 पर दीर्घ सेतु संग पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने मुख्यमंत्री से मिलकर मांग की थी।
नाबार्ड योजना के तहत तत्समय विभाग ने आगणन प्रेषित किया था। तत्समय इस परियोजना का अनुमोदन शासन से मिल गया था, लेकिन वित्तीय सहमति अब मिली है। 70 वर्ष पुराना उक्त पुल जर्जर व संकरा है। पुल से दो वाहन एक साथ पार नहीं हो पाते हैं। इससे अक्सर यहां जाम तथा आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है।
भीटी तहसील मुख्यालय को अयोध्या तथा सुलतानपुर जनपद, एक्सप्रेस वे, अयोध्या-बसखारी हाइवे, टांडा-वांदा हाइवे से जोड़ने वाले उक्त पुल सात दशक पहले एकल मार्ग के अनुरूप वर्ष 1965 में निर्माण हुआ था। वर्ष 2007 में भीटी तहसील का सृजन हुआ।
इसके बाद से इस पर वाहनों के आवागमन का दबाव अधिक हुआ। ऐसे में हादसे होने को लेकर सशंकित लोगों ने एमएलसी को इसके चौड़ा बनवाने की मांग रखी।
शासन ने तहसील मुख्यालयों को जोड़ने वाले मार्गों के चौड़ीकरण का निर्णय लिया तो इसके दिन बहुरने की उम्मीद जगी। गोशाईगंज से भीटी, महरुआ-दोस्तपुर 42 किमी मार्ग का करोड़ों की लागत से चौड़ीकरण हाेने के बाद भी पुल संकरा ही रह गया था।
कठिनाइयों का होता सामना
पुल के बगल मैरिज लान, पेट्रोल पंप, कई नर्सरी, इंटर कालेज, डिग्री कालेज, जीजीआईसी, तहसील, ब्लाक मुख्यालय, थाना, रजिस्ट्री कार्यालय, विद्युत उपकेंद्र, ग्राम न्यायालय तथा तमाम सरकारी व निजी संस्थान हैं। नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमाओं के चलते प्रशासन को आवागमन रोकना पड़ता है।
चीनी मिल चलने पर गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का आवागमन दिन-रात रहता है। इससे यहां हमेशा जाम व दुर्घटना की आशंका रहती है। दीर्घ पुल बनने से कई समस्याओं का एक साथ निदान हो जाएगा।
शासन से पुल की स्वीकृति संग प्रशासनिक एवं वित्तीय सहमति संग बजट मिल गया है। शीघ्र पुल का निर्माण करा समस्या का स्थाई निदान करा दिया जाएगा। -डॉ. हरिओम पांडेय, एमएलसी।
