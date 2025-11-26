BLO गणना फॉर्म भरने में मांग रहे ओटीपी? ऐसे लोगों के कॉल का रिप्लाई देने से पहले हो जाएं सावधान
आजकल BLO गणना फॉर्म भरने के नाम पर ओटीपी मांगने वाले धोखेबाजों की संख्या बढ़ रही है। किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी देने से पहले सावधान रहें। ओटीपी फ्रॉड से सावधान रहें और अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। धोखाधड़ी होने पर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ल ने मतदाताओं को सतर्क किया है। बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गणना प्रपत्र भरने के लिए कुछ अराजक तत्व बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) या निर्वाचन विभाग का प्रतिनिधि बनकर मतदाताओं से मोबाइल नंबर पर ओटीपी मांग रहे हैं।
उन्होंने सभी मतदाताओं को स्पष्ट किया कि एसआईआर के गणना प्रपत्र को भरने में बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांगा जा रहा है। ऐसे मामलों में उन्होंने सभी मतदाताओं को जागरूक तथा सतर्क रहने की आवश्यकता है।
बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां साइबर ठगी या धोखाधड़ी के तहत संदेहास्पद हैं। किसी मतदाता से फोन काल, मैसेज या अन्य माध्यम से ओटीपी मांगने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी कॉल पर ध्यान न दें और न ही ओटीपी साझा करें। ऐसे कॉल को तत्काल अस्वीकार कर दें।
बीएलओ गणना प्रपत्र भरने में सहयोग कर रहे है, मतदाता स्वयं भी गणना प्रपत्र भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। बताया कि एसआईआर संबंधी प्रक्रिया में ओटीपी या लिंक की कोई आवश्यकता नहीं है। अफवाहों व धोखाधड़ी से बचें।
मतदाताओं का सहयोग शुद्ध व पारदर्शी मतदाता सूची के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और लोकतंत्र की मजबूती का आधार बनेगा।
