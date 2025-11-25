Language
    अंबेडकरनगर में अब रेहड़ी-पटरी दुकानदारों का बनेगा बैंक क्रेडिट कार्ड, आसानी से मिलेगा 30 हजार रुपये लोन

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए बैंक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत दुकानदारों को 30 हजार रुपये तक का लोन आसानी से मिल सकेगा। इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

    पटरी दुकानदारों का अब बनेगा बैंक क्रेडिट कार्ड।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नगरीय निकाय के रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को अब बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ लेकर रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदार कारोबार स्थापित कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से क्रेडिट कार्ड बनेगा।

    उक्त योजना में प्रथम लोन चुकता करने वाले लाभार्थियों को ही क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। नगरपालिका अकबरपुर, टांडा, जलालपुर के साथ नगरपंचायत अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज, जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर के 2,500 दुकानदार क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पाएंगे।

    प्रथम योजना ऋण में सड़क किनारे ठेले या स्टाल चलाने वाले, फल, सब्जियां बेचने वाले, लांड्री सेवाएं देने वाले, सैलून चलाने वाले तथा पान की दुकान चलाने वाले पीएम स्वनिधि का लोन ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। कर्ज लेने के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है।

    बैंकों से मिलेगा क्रेडिट कार्ड

    जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2,500 लाभार्थी ऐसे हैं जो प्रथम योजना ऋण पूरा भुगतान कर चुके हैं। अब इन्हें क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह सुविधा पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ इंडियन तथा सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 30 हजार रुपये ऋण आसानी से मिलेगा।

    प्रथम लोन चुकता करने वाले क्रेडिट कार्ड के लिए डूडा कार्यालय, बैंक तथा नगरीय निकाय कार्यालय में संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।

    क्रेडिट कार्ड के लिए लाभार्थी अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड व पैन कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं। आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर भी भरना होगा।

    प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से अब दुकानदारों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ लेकर दुकानदार अपना रोजगार स्थापित करके आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। -बीना सिंह, नोडल अधिकारी, नगरीय निकाय।