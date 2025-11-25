अंबेडकरनगर में अब रेहड़ी-पटरी दुकानदारों का बनेगा बैंक क्रेडिट कार्ड, आसानी से मिलेगा 30 हजार रुपये लोन

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। नगरीय निकाय के रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को अब बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड ऋण योजना का लाभ लेकर रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदार कारोबार स्थापित कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से क्रेडिट कार्ड बनेगा।

उक्त योजना में प्रथम लोन चुकता करने वाले लाभार्थियों को ही क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। नगरपालिका अकबरपुर, टांडा, जलालपुर के साथ नगरपंचायत अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज, जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर के 2,500 दुकानदार क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पाएंगे। प्रथम योजना ऋण में सड़क किनारे ठेले या स्टाल चलाने वाले, फल, सब्जियां बेचने वाले, लांड्री सेवाएं देने वाले, सैलून चलाने वाले तथा पान की दुकान चलाने वाले पीएम स्वनिधि का लोन ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं। कर्ज लेने के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है।

बैंकों से मिलेगा क्रेडिट कार्ड जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2,500 लाभार्थी ऐसे हैं जो प्रथम योजना ऋण पूरा भुगतान कर चुके हैं। अब इन्हें क्रेडिट कार्ड मिलेगा। यह सुविधा पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ इंडियन तथा सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। 30 हजार रुपये ऋण आसानी से मिलेगा।