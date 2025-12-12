Language
    By Omkar Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    संवाद सूत्र, भीटी। 762 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 45 किलोमीटर लंबे अयोध्या-बसखारी राजमार्ग पर दुर्घटना का केंद्र बने अवैध कट को प्रशासन ने संज्ञान लिया है।

    दैनिक जागरण ने सात दिसंबर के अंक में राहगीरों के लिए खतरा बने राजमार्ग के अवैध कट शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने खबर को संज्ञान लेते हुए सभी अवैध कट को तत्काल बंद करने का निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिया है।

    बुधवार की रात से ही अवैध कट को बंद करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अयोध्या-बसखारी फोरलेन के 18 किलोमीटर क्षेत्र में वैध और अवैध 30 कट बने हैं। अब तक अरियौना, दुल्लापुर, तिवारीपुर, कटेहरी तक के कई अवैध कट को कार्यदायी संस्था ने बंद किया है, शेष पर कार्य चल रहा है। वैध कट पर सचेतक बोर्ड, रेडियम पट्टिका आदि लगा है, लेकिन अवैध कट पर दुर्घटना रोकने के कोई इंतजाम नहीं है।

    अवैध कट से दोपहिया, साइकिल सवार अचानक हाइवे पर पहुंचकर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। इसमें कई लोगों की असमय मौत और कई घायल हो गए। अवैध कट में बुझावन तिवारी का पूरा, दुल्लापुर, गोपालपुर चौराहा, अरियौना, घाघूपुर मोड़, राग्घूपुर मोड़, बुझावन तिवारी का पूरा, तिवारीपुर गोदाम, कटेहरी गांव, गौराबसंतपुर, गोपालपुर चौराहा, रामदासपट्टी मोड़, यादवनगर पश्चिमी छोर, पटेलनगर तिराहा, बुढ़गौना, रुकमंगलपुर मोड़, अटवाई मोड़ आदि शामिल हैं।

     

    जिलाधिकारी ने राजमार्ग पर अवैध कट को संज्ञान लिया है। कार्यदायी संस्था अवैध कटों को बंद करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।- धर्मेंद्र कुमार, एसडीएम