अयोध्या जाने वाले वाहनों पर लगी रोक, गोरखपुर या सल्तानपुर की तरफ से आ रहे हैं तो इस रास्ते का करें प्रयोग
अंबेडकरनगर से खबर है कि अयोध्या में होने वाली चौदहकोसी और पंचकोसी परिक्रमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला को देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्गों में परिवर्तन किया गया है और जिले की सीमाओं पर पुलिस तैनात है।
संसू, अंबेडकरनगर। धर्मनगरी अयोध्या की चौदहकोसी, पंचकोसी परिक्रमा एवं कार्तिक पूर्णिमा स्नान/मेला को देखते हुए पुलिस ने यातायात डायवर्जन लागू किया है। अयोध्या जाने वाले भारी वाहन, ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर को जाने में पूर्णतया रोक लगा दी गई है।
अयोध्या में 30 और 31 अक्टूबर को चौदहकोसी परिक्रमा, एक और दो नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा तथा चार और पांच नवंबर को प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला है। श्रद्धालुओं के आवागमन के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रुप से संचालित किए जाने के लिए बड़े वाहनों का रूट परिवर्तित किया गया है।
अयोध्या जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। संतकबीरनगर, बस्ती से जिले में पहुंचकर अयोध्या जाने वाले वाहनों को घनघटा, बिड़हर घाट, रामनगर से न्यौरी, जलालपुर होकर मालीपुर, सुरहुरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर जाएंगे।
गोरखपुर जिले से अयोध्या जाने वाले वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया गया है। आजमगढ़, बसखारी से अयोध्या जाने वाले वाहनों को न्यौतरिया बाईपास अकबरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मोड़ा जा रहा है। अलीगंज थाने के सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर होकर अयोध्या जाने वाले वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
अहिरौली के यादवनगर तिराहा, भीटी के चनहा चौराहा से अयोध्या जाने वाले वाहनों को सुलतानपुर रोड रोड पर डायवर्ट किया गया है। अकबरपुर शहर के वाहन तहसील तिराहा से डायवर्ट होकर शहजादपुर, गौहन्ना बाईपास से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जाएंगे।
यातायात उपनिरीक्षक जयबहादुर यादव ने बताया कि शहर के बसखारी रोड न्यौतरिया, टांडा रोड कटरिया याकूबपुर, पहतीपुर श्रवण क्षेत्र मोड़, दोस्तपुर रोड गौहन्ना चौराहा बाईपास, अन्नावां तिराहा से डायवर्जन कर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।