रामनगरी अयोध्या की सीमा पर पुलिस का पहरा, CCTV कैमरे से हो रही वाहनों की निगरानी
रामनगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रस्तावित धर्मध्वजा फहराने के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस अलर्ट हो गई है। शहर की सीमा पर पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है और सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की जांच की जा रही है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। रामनगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रस्तावित धर्मध्वजा फहराने के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस अलर्ट हो गई है। अयोध्या जिले की सीमा यादवनगर के बैरियर पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने मातहतों के साथ वाहनों चेकिंग की। इसके अलावा अकबरपुर रेलवे स्टेशन, होटलों की जांच रात्रि में पुलिस ने की। हालांकि इस दौरान कोई अवैध सामग्री व संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला।
अंबेडकरनगर-अयोध्या जिले की सीमा अहिरौली का यादवनगर, भीटी का चनहा, इब्राहिमपुर के सेवागंज, महरुआ, अन्नावां चौराहा, अकबरपुर तहसील तिराहा समेत अन्य स्थानों पर बैरियर लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है।
अयोध्या जिले की सीमा पर सीसी कैमरों के सहारे भी निगरानी के साथ पुलिस मुस्तैद रही। बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मियों ने चारपहिया, बाइक समेत सभी वाहनों की जांच कर रही है। शहर के तहसील तिराहा पर दारोगा, महिला आरक्षी, यातायात सिपाही समेत पुलिस कर्मियों ने वाहनों की चेकिंग की।
जिले के अन्य थानों की सीमाओं पर भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक अभिजित आर. शंकर, अपर पुलिस पश्चिमी हरेंद्र कुमार ने पुलिस कर्मियों से जानकारी ली।
बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवागमन करने वाले सभी वाहनों व राहगीरों पर कड़ी निगाह रखने की चेतावनी दी गई। इसी तरह अन्य थानों की पुलिस भी अपने-अपने थाना क्षेत्रों की सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी कर रहे हैं।
अयोध्या में कार्यक्रम के मद्देनजर बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस पूरी तरह सक्रिय रही। अकबरपुर कस्बा चौकी प्रभारी नेहा सिद्धार्थ ने अकबरपुर रेलवे स्टेशन, होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
पुलिस टीम ने होटलों के रजिस्टरों की बारीकी से जांच की, संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कराया। रेलवे स्टेशन पर खड़े वाहनों व यात्रियों से पूछताछ कर जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत होटल संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर धर्मध्वज फहराने के लिए प्रधानमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान के साथ सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या जिले की सीमाओं पर सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। रूट डायवर्जन का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। -अभिजित आर. शंकर, पुलिस अधीक्षक।
